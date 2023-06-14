好睡好起｜周嘉洛被封「頂級電兔」 分享快速叉電大法 (16:23)

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的《好睡好起》，明晚（15日）播出第7集，主題是「『睡』星」，並邀得藝人周嘉洛、伍詠薇、立法會前議員黃定光及霍啟剛，在鏡頭前公開「睡眠世界」。

憑《痞子殿下》「紀威」成為歷屆最年輕「最受歡迎電視男角色」的周嘉洛，由於劇接劇休息時間甚少；為深入了解周嘉洛如何在緊密行程下，保持驚人電力，方東昇、黃曉瑩及李曉欣貼身直擊周嘉洛其中一日工作，周嘉洛還分享獨門「快速叉電」大法。經過14小時工作，周嘉洛收工時，仍能維持高電量狀態，更為同樣通宵工作的方東昇團隊打氣。

談到被譽為電視城「頂級電兔」，周嘉洛笑言也有輸給周公的時候：「都會強制性熄機，試過喺拍緊我、我畀緊對白嘅時候瞓著咗。嗰時嘅情景就係我一擘大眼，見到啲Crew全部望住我，定咗喺度唔知做咩，因為我唔知我自己瞓著咗，我以為我眨咗眼㗎啫。」他笑言在他的世界裏，「瞓覺」等同「興趣」。鏡頭前周嘉洛一臉從容，對答如流，但當三名主持突然要求他讀出一段「感言」時，周嘉洛竟讀到扁晒嘴。

同樣因為拍劇積下大量「睡眠債」的伍詠薇（伍姑娘），揚言搏殺後花了10多年搶救「睡眠質素」，席間她分享睡眠問題及搶救大法，更首度走進睡眠實驗室接受測試，了解自身睡眠質素，伍姑娘貫徹敢言本色：「我覺得人生乜嘢都要試下嘅。」

（即時娛樂）