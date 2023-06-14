周潤發弗爆現身 妙語如珠窒袁詠儀 靚靚圓夢跟發哥合作 手心冒汗 (21:27)

周潤發（發哥）今天（14日）聯同太太兼出品人陳薈蓮、袁詠儀（靚靚）、柯煒林和導演潘耀明，到上環一間髮型屋宣傳電影《別叫我賭神》。頭髮染黑、戴黑超的發哥弗爆現身，妙語連珠，不停放笑彈。父親節將至，在戲中演發哥兒子的柯煒林，送上發哥至愛吃的大蛋撻給發哥，預祝父親節快樂。

發哥表示答應演出該片，是因為很久沒拍感情戲，今次除了劇本吸引，更因有靚靚演出，他笑說：「𦧲飯應，影后喎，幾十年都咁後生咁靚。」靚靚聞言說：［與發哥合作，我『嘔凸』。今次我第一次和發哥合作，心情好興奮，知道合作一刻，我在飛機上放緊行李，空間好似停頓，以為自己發夢，當時不敢同隔籬的Chilam（老公張智霖）講，因未成事實。記得第一次和發哥對稿，雙眼都不敢望他，專心望劇本，最難捱！」

影圈新貴柯煒林得知與發哥合作，既緊張又期待，大讚發哥非常好人，拍攝時每天管接送車他跑步，車足1個月，跑步後又帶他歎美食，感到很窩心。

發哥又開玩笑指自己是孤獨的人，他說：「我係孤獨的人，返屋企有乜好做，對住太太好悶，所以經常去片場，最慘是監製黃斌，經常要求他畀多幾場戲我拍，讓我可以離開孤獨家庭往外飛！」

發哥、靚靚和柯煒林一齊受訪，問發哥靚靚有否陪跑？發哥說：「嘥氣，算吧啦，佢跑商場多啲，喺網絡世界買嘢多啲。」靚靚入行多年，第一次與偶像發哥合作，表示手心冒汗：「今次合作是很好經驗，很開心可以㘣夢，終於追到這顆星。」發哥爆靚靚當年（1990年）參選港姐，他擔任評判，笑說：「我冇投佢一票，所以一直唔敢見佢。」之後又改口風，他說：「你咁靚，唔揀佢，可以揀邊個？」

發哥為演好戲中角色，開拍前花2個月學剪髮，發哥謙虛表示演出時仍雞手鴨腳，有些鏡頭要真正髮型師代拍，又指自己老眼昏花。問他可想再與靚靚合作？他笑說：「可以拍部《兩人瘋癲》，我們做男女主角。」

（即時娛樂）