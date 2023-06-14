彭美施斥資逾百萬炮製新《梁祝》 吳美英任藝術總監 梁非同挑戰平喉 梁兆明演文戲冇難度 (21:38)

繼粵劇《呂布情傾貂蟬》、《武俠》、《經典折子戲》、新《胡不歸》後，資深傳媒人兼創意班主彭美施（施姐）再斥資逾百萬，傾力打造另一齣經典。新《梁祝》由粵劇當紅文武生梁兆明與新晉花旦梁非同擔綱主演，資深粵劇名伶吳美英擔任藝術總監，將於8月24至26日在西九文化區戲曲中心大劇院演出。

施姐今天（14日）聯同吳美英、演員梁兆明、梁非同、陳玬橦及詹浩鋒，到西環電車總站參與「新《梁祝》電車巡遊啟動禮」，約70名忠實戲迷，拿著應援物為兩位主角打氣製造聲勢，沿途與街上市民揮手打招呼。

之後，眾人移師到酒家出席新聞發布會，施姐的友好包括張德蘭與丈夫楊偉誠、何文匯博士、陳培甡、鄧有銀、張寶之、梅小青、文雪兒、黎燕珊、查小欣、陳圖安等現身支持。

記者會上，施姐感激吳美英的鼎力相助，又開心分享日前獲梁祝小提琴協奏曲的作曲家之一陳鋼教授，所贈予的親筆賀詞，令她喜出望外。吳美英表示最初獲邀擔任藝術總監感到壓力，擔心粵劇予人古老感覺難有突破，但今次演出是經過悉心打造，例如劇本、製作、服裝、舞台設計及演員都是全新風格。

她更點名力讚梁非同：「非同很好！她也是武打出身，有我當年的影子，希望她武場做得好之餘，慢慢學懂揣摩角色進軍文戲，事業更上一層樓。」

施姐曾擔心受天雨影響乘搭電車巡遊，慶幸天公造美，更獲不少戲迷同行支持。問到投放百萬打造新《梁祝》，是否最重頭的製作的一次？她說：「不是，之前《武俠》製作費更高，單是排練費用都花6位數字。我都希望有機會加場，但視乎場地檔期。最感激得吳美英幫助，有她做藝術總監，減免很多唱做唸打的後顧之憂。」

梁兆明與梁非同組「雙梁配」演出，將家傳戶曉的梁山伯與祝英台可歌可泣的淒美愛情故事，注入更多新元素，並以水墨畫風格貫穿全劇，利用先進科技，締造充滿唯美視覺效果和意境。

劇中飾演主角「祝英台」的梁非同，除首次反串扮男裝，更要唱平喉，她視為最大難度挑戰。她說：「要練好唱腔和身段，不過相信反串都會幾似，因為我性格向來比較男仔頭。」梁兆明認為只要投入角色，要深情演繹文戲不會太難。

今年9月將踏入70歲的梅小青，曾患膀胱癌及腦血管栓塞，故對身體健康非常關注，每年都會接受兩次定期身體檢查。最近她入院作例行檢查，獲取健康報告一切良好，無需服藥或跟進治療，令她輕鬆放心，笑言可繼續吃喝玩樂享受人生。雖然已宣布退休，但她透露仍有為內地製作單位搞劇本，卻怕兒子擔心她健康而會阻止，所以要秘密進行。

黎燕珊明年將登六（60歲），預告明年便可申請樂悠卡，大嘆子女均飛往外地工作，只有愛犬陪伴，要重新適應生活。她說：「我最驚明年用2元搭車，外貌唔似60歲，要被人查證。」問到有否想尋找第二春？單身多年的黎燕珊自問年近60，要找伴侶很難，所以一切隨緣。梅小青聞言後即鼓勵黎燕珊不要放棄，自爆會介紹合適男士讓她認識。

（即時娛樂）