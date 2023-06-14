我們的十八歲︱林千渟30歲扮少女冇難度 楊偲泳性感大露背似女神 (22:31)

林千渟與楊偲泳於溫碧霞監製的電影《我們的十八歲》中演繹1980年代為改變自身命運踏入娛樂圈的女星心路歷程，有不少大膽演出，是自傳式電影。戲中演溫碧霞少女版的林千渟直言收到劇本亦大感難演，因要演18至29歲這段時期。

林千渟說：「我現在已30歲，雖然演18歲不覺得外表有困難，但是心境上有困難，角色性格倔強，當初對角色不是很了解，解決方法是和前輩溫碧霞傾偈。角色以她當年的電影《𡃁妹仔》作藍本，壓力來於她覺得我有當年的少女氣質，但我不認識少女時代的她，要靠想像，之後也覺得自己慢慢貼近角色。」於戲中有裸露戲，林千渟稱只穿內衣投入角色不尷尬，本身沒有一脫成名這個諗法，家人和男友都很支持她演戲，她說：「男友是半個幕後人，是剪片的，他很明白，我們會一齊睇。」

楊偲泳角色以電影《𡃁妹仔》林碧琪及經典劇《大時代》藍潔瑛作藍本，她不但翻看了電影《𡃁妹仔》，劇集《大時代》都看了兩次。她指戲中性感演出是劇情需要，大讚大露背演出燈光打得好好，她笑道：「如女神降臨，見不到前面可以呃吓人！」她表示演出這套戲看到當年三級片女演員背後很多辛酸和令人難堪的事，接受與否相信每個女演員都會很老土答睇劇本。問她如劇本可以但男友張振朗反對會不會做？她說：「覺得要去討論，可能自己及家人關口又未過到，公司亦覺得不適合，所以暫時沒有機會與男友討論。」

場地： The Vault@Fringe Club藝穗會

（即時娛樂）