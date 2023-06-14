造星V｜客席導師釗峰激動爆喊 泳兒讚王鋒穩定 Owen Lai聲線似Jer (23:20)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（14日）播出一集，繼續第3回合賽事，紅組和藍組在指定項目，要跳唱馮允謙的《因愛之罪名》。紅組成員包括亨仔﹑Hei﹑Hayson﹑Anson Wong及David；藍組成員包括宇軒﹑Aaron Bosco﹑Tomy﹑Maico及Carson。

不過兩隊表現都未如理想，尤其在唱方面，有部分成員走音，連評判之一泳兒都聽到打了個突。完成演出後，評判少爺占說：「兩隊跳舞都差唔多，Maico同Tomy由出場一刻已好入戲，感覺上呢邊（藍組）氣勢好啲。」泳兒則說：「如果要講跳舞齊整度，好似係左邊（藍組）好少少。」Ariel Lai說：「我畀紅組阿Hei吸引住，其他嗰啲隊員有少少被比下去，𠵱家阿Hei太搶。」最後藍組在此回合以5盞藍燈取勝，紅組則要背負一個淘汰名額。狄易達說：「藍組整體上比較整齊，唱跳不過不失。紅組喺有啲位Over咗，尤其係態度上，我明白本身首歌有啲衝勁，但多咗就會過火。」

之後再到另一首指定歌曲，兩組都要唱陳蕾《窮人的薔薇》，紅組C組成員有James﹑Kingston﹑Stick﹑Owen Lai﹑Meow及Tsoul，此組確實下過苦功，表現不錯，連評判陳詠謙也讚：「我覺得好正，聽得出有下過苦功，有練過，Rap嘅部分，我覺得係正嘅。」

少爺占說：「我想問唔太熟悉廣東話嘅隊員（Owen Lai），你頭先Solo唱時，邊句唱得最難？你不如唱一句畀我哋聽下。」之後Owen Lai清唱幾句，獲評判讚入咪，而泳兒也讚他聲線似Jer（柳應廷），狄易達也說：「我覺得呢組都幾perfect match，佢哋聲線都辨認到，聲線都好突出。」

藍組A組成員包括王鋒﹑Ritchie﹑Adams和Lubia，他們同樣演繹陳蕾《窮人的薔薇》，演出完畢後，客席導師梁釗峰忍不住激動爆喊，十分欣賞學員的努力。

評判狄易達說：「我反而覺得呢組聲線唔太夾。」少爺占說：「我覺得唱得幾好喎，真係可以喺一啲收錢演出去表演呢個項目，我睇佢哋排咗好多次，啲位好準。」泳兒說：「有啲唔易揀，我覺得睇咗咁多演出，我覺得王鋒係唯一一個，一開口我覺得佢好穩定，同埋好吸引我去聽，雖然後面有某啲位係持續唔到，但（唱）第一句，可能應該會好緊張，但你Carry得好好。」Ariel Lai讚他們的和音部分很好。今次兩組旗鼓相當，最後紅組3比2險勝，藍組要在大組背負多一個淘汰名額。

（即時娛樂）