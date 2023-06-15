朱敏瀚怕拍真人騷反面收場 周嘉洛稱《愛‧回家》不再需要他 (14:10)

近日天氣酷熱，陳瀅昨晚穿上黑皮褸，聯同周嘉洛、朱敏瀚、王灝兒（JW）等出席新劇《痞子無間道》收工飯局，還表示只要氣溫不超過34度，穿兩件衫也不會有汗。她透露今次與JW再一同拍劇，兩人愈拍愈瘦，周嘉洛與朱敏瀚卻愈拍愈肥，前者重了14磅，後者就長出肚腩。

朱敏瀚說︰「我已拍完所有除衫戲，可以狂吃，但沒陳瀅說得那麼誇張，我已收身。」談到4人將到泰國清邁拍真人騷，陳瀅拒穿三點式泳衣，揚言如JW肯穿，她才會穿。朱敏瀚怕完成泰國拍攝行程後，眾人會反面收場。他說︰「我和JW開節目會議時已吵架，她投訴我態度不好。未出發已被投訴，很大鑊，希望我們拍完回來時仍然是朋友。」

周嘉洛強調其體重已回落，重了的14磅已消失。至於會否操肌迎接真人騷，他說︰「有朱敏瀚在，不需要我騷肌，也不會穿三角泳褲，我很保守。」提到朱敏瀚怕拍到鬧交收場，周嘉洛說︰「我很大量，不會跟他們吵架。」雖然拍完劇，他表示「一切隨風」，未收到返回《愛‧回家之開心速遞》劇組的消息。他被問到可擔心「金城安」會遭觀眾忘記時說︰「新加入的角色那麼強勁，不需要我了﹗如有機會，我當然想回家玩。」

JW不知道《痞子》可會拍第3輯，因此要在飯局上盡興。她說︰「我的酒量可以，男友會來接我，所以不擔心。」

（即時娛樂）