男友KC被捧為《造星V》冠軍大熱 Win Win驚訝︰唔係嘛 (14:51)

P1X3L、楊安妮（Win Win）、葛綽瑤（Yo Yo）、何洛瑤（Sica）、許寶恆及鍾卓穎，拍完ViuTV節目《全星暑假-P1X3L 5G上台計劃》外景從台灣返港，獲半百粉絲接機。

Win Win透露拍攝時兩度嘔吐，曾在家中暈倒入院的她強調身體沒問題。Win Win說︰「醫生指我太累，心口血液不流通才如此，或跟4、5年前做過先天性肺動靜脈瘤手術有關。再深究也難找出原因，我會繼續跳舞。」談到正在參加《全民造星V》的男友KC（黃家灝）被捧為冠軍大熱，Win Win驚訝表示︰「唔係呀嘛﹗我知道有很多唱歌超級勁的人，所以有點擔心﹗我對他是非常有信心的﹗」KC曾揚言不擔心跳到幕前會影響兩人感情，Win Win認同︰「我們感情穩定，很Sweet﹗他入行的話，我們可以一起返工，幾開心。不過，經常見面，感情會淡，可能要分居。」

P1X3L稱8天的拍攝行程緊密，但十分享受，不覺得辛苦。談到眾人在西門町演出，3子說︰「首次海外表演，十分緊張。有騷開就開心，希望再有。」至於香港演唱會何時舉行，吳啟洋（Phoebus）表示︰「問了唱片公司，稱有機會是明年。信不信？所以我說是有機會。」歐鎮灝（George）說︰「信公司，不怕﹗」

（即時娛樂）