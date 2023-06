MIRROR OFFICIAL FAN CLUB日前宣布將舉辦《 Hi MIRO! SEE U ZOOM網上見面會》,每次邀請幾位MIRROR成員現身與粉絲互動。(MIRROR OFFICIAL FAN CLUB Ig圖片)

MIRROR 12子將分批出席官方歌迷會舉辦的《 Hi MIRO! SEE U ZOOM網上見面會》,與粉絲交流。(MIRROR OFFICIAL FAN CLUB Ig圖片)

MIRROR繼今年5月尾於啟德郵輪碼頭舉行了3場《Hi MIRO! 見面會》後,12子將再分批出席官方歌迷會舉辦的《Hi MIRO! SEE U ZOOM網上見面會》,透過互聯網與粉絲見面。MIRROR OFFICIAL FAN CLUB日前(12日)在社交平台宣布︰「上次《 Hi MIRO! 見面會》,隊長LOKMAN(楊樂文)同大家講過希望有唔同嘅見面機會,多啲同大家交流吓!好快就可以實現啦!嚟緊將會喺mirrorweare.com直播《 Hi MIRO! SEE U ZOOM網上見面會》,到時MIRO可以登入收看之外,仲有機會同MIRROR成員交流,一齊傾偈玩遊戲。我哋每次都會邀請幾位MIRROR成員現身同大家互動㗎~稍後會為大家帶嚟更多網上見面會詳情!」

