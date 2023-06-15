隱門｜「賊王」吳岱融劇中歪理不斷 鏡頭後勁遴迍令人笑唔停 (18:04)

吳岱融原來十分遴迍，曾因食唔切香蕉搞亂時間兼忘記對白，又試過拔刀失敗及將飯盒意外弄跌，令同場演員哈哈大笑。（大會提供 / 明報製圖）

吳岱融在無綫劇集《隱門》中飾演的大奸角「葉嘯天」本周初回歸，因得到越南同鄉兼黑幫大佬Pho哥（杜燕歌飾）「科水」，由賊王變闊佬，買逾20萬衫褲送贈女兒心月（黃智雯飾）及兒子逸風（阮浩棕飾），更斥資入股逸風公司。眼見逸風不領情，葉嘯天提出飛車決定二人合作與否，最終逸風因父親使橫手而輸了比賽。葉嘯天正式入股公司，逸風趁機搜集他謀殺姐夫Mike（黃子恆飾）的證據。

葉嘯天在昨晚一集誘惑兒子逸風吸毒，又大講歪理，但逸風毫不畏懼，一有機會便「反擊」，令父親十分尷尬。阮浩棕談到飾演吳岱融兒子時，直言興奮多於緊張。他說︰「對岱融哥最深嘅印象係高天鷲（《巨輪II》奸角），睇劇本時我已經知道葉嘯天係會更犀利，所以好期待見到岱融哥點處理個角色。同岱融哥對戲好玩、刺激，佢搵到好多意想不到嘅空間去演。作為後輩，我除咗學習，仲要無時無刻準備同佢『過招』。」談到劇中的飛車戲，阮浩棕說︰「場戲咁好睇係導演、特技車組同埋後期嘅功勞。我嘅揸車戲全部喺綠佈景前拍，但我為咗坐喺駕駛座扮得似揸車啲，拍劇前有去學車。」

無綫官網今午發放以「賊王唔易做」為題的NG花絮片，吳岱融原來十分遴迍，曾因食唔切香蕉搞亂時間兼忘記對白，又試過拔刀失敗及將飯盒意外弄跌，令同場演員哈哈大笑。

（即時娛樂）