曾志偉一句拋窒表哥馬時亨 難忘拍戲一塊牛扒食足9粒鐘 (18:15)

曾志偉席間連環爆馬時亨秘聞，其中一句「你試吓夜啲返屋企咯」，更即場嚇到馬時亨跌筷子（右下圖）。（大會提供）

曾志偉和陶大宇擔任《馬時亨 香港情》最後一集嘉賓，他們大談香港飲食文化。（大會提供）

由馬時亨主持的節目《馬時亨 香港情》，周六（17日）晚播出最後一集，主題繼續是「飲食情懷」。

馬時亨今次邀來表弟曾志偉、及「師奶殺手」陶大宇大談香港火鍋飲食文化，及分享做飲食生意苦與樂；曾志偉透露曾因貪得意「亂」改餐廳名鬧出笑話、馬時亨則因加租問題令飲食生意面臨危機。

向來搞鬼的曾志偉，席間連環爆馬時亨秘聞，其中一句「你試吓夜啲返屋企咯」，更即場嚇到馬時亨跌筷子，馬時亨笑言：「嚇到我手騰腳震」；而目睹「慘劇」的志偉及大宇，則全程笑個不停，志偉更笑到面紅，場面搞笑。

談到香港火鍋飲食文化，兩位嘉賓均大讚漸趨多元，志偉直指香港飲食文化與其他地方大不同：「世界邊度有好似香港咁，最旺嘅地方係茶餐廳？茶餐廳特色係乜都有得食。」之後又列舉其他地方飲食文化實例作比較，包括內地、日本及韓國等，其中一個例子，志偉這樣說：「日本嘅海鮮鍋，尤其係雞泡魚，完晒之後佢一定撈起晒啲渣，跟住落兩碗冷飯加隻蛋，當粥咁食，好食到不得了。佢哋嗰啲係單一味道，我哋火鍋味道就好雜。」

志偉又指電影同業愛拍打邊爐場口，除因能夠反映香港特色及不同階層的飲食文化差異外，也是演員福音：「我哋（演員）最驚拍食飯，我試過有一次喺西班牙，朝早8、9點拍，拍到下晝5點鐘，都係食緊嗰嚿牛扒，（牛扒）嚟嗰時你好想食，但你要講對白，到5點幾食得嗰時，個牛扒已經唔知係咩嚟。」

同樣識飲識食的大宇則瘋狂想當年，先是牛肉及羊肉「今昔對比」：「以前食羊肉、牛肉，唔係咁一卷卷上，係一碟碟上，仲薄過保鮮紙，筷子一叉落去就一碟。」再來是港人曾對台式麻辣湯底有多鍾情，大宇說：「嗰時啲人為咗食麻辣火鍋，特登飛去台灣食嘅。（馬時亨：郭富城？）佢仲要打包埋個醬汁，攞番嚟香港再食第二次。」志偉在旁忍不住補充：「以前冇外賣，佢哋咪將食剩嘅嘢包起佢帶番嚟香港。」

（即時娛樂）