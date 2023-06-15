陳豪獲選傑出員工 跟老婆陳茵媺慶祝結婚10周年 (18:46)

陳豪與朱凱婷（Heidi）今天（15日）於無綫《2023年上半年度傑出員工嘉許計劃頒獎典禮》獲獎，陳豪笑言一向抱住不怕蝕底、助人為樂的處世態度，得獎可能是經常在公司煮咖啡招待同事發揮到效用，又勉勵大家在生活上保持正能量。

陳豪對於獲選傑出員工獎笑不攏嘴，問到是否開心過膺視帝？他說：「日前我話畀Aimee（太太陳茵媺）知我得獎，她反問『你是最佳員工呀？』我以為這個獎只頒給內部員工，所以得到這個獎有不同感覺，其實我去年才拿了20年服務金牌。」

笑他是最掙錢男藝員而得獎？他笑說：「不說這些，在這間公司工作講心的！」Heidi都以為這個獎跟員工掙錢能力掛勾，又指近年常為這個頒獎禮擔任司儀，沒想到可以跟陳豪得獎，感覺好榮幸，她笑說：「聽說我們分別獲10位同事提名，好多謝公司各部門的肯定。我跟Aimee私下是好朋友，她聽到我攞獎歡呼"Oh my god"，沒想到她聽到老公得獎會有點不相信。」講到兩人得獎會否獲公司加簽合約？他們笑謂：「一定要，要盡量滿足公司。」

本來在外地度假的Heidi專程為領獎返港，她表示稍後會轉飛日本會合老公和女兒旅行慶祝攞獎，陳豪亦分享剛跟Aimee慶祝結婚10周年，他說：「我們每年都會慶祝的，原本今年想趁10周年搞大型派對，但Aimee即將帶3個小朋友回加拿大探親，時間上配合不到，所以會延至明年再慶祝。（Aimee有沒有頒10年好老公金牌？）好提議，我向她爭取。」

（即時娛樂）