新歌由麥浚龍操刀拍MV 王嘉儀見識Juno瘋狂 好有挑戰性 (19:14)

王嘉儀（Sophy）繼推出《自然變態》及《淹悶》兩首電子曲風作品後，今次找來台灣金曲獎常客陳君豪，合寫新歌《我們的鬼魂》，新歌由黃偉文（Wyman）作詞，麥浚龍（Juno）擔任MV導演，強勁班底令Sophy在製作中，走進瘋狂狀態。

Sophy今次《我們的鬼魂》回歸抒情歌懷抱，因應歌曲，Juno構思充滿詩意劇情與畫面，Sophy要開始練舞。Sophy說：「我哋12月開始排舞，排足2個月，2月底才開機拍攝。因應劇情，MV裏面我要獨舞，亦與舞者雙人舞，透過舞蹈表達懷緬對一段以往戀情眷戀同不捨。」

這次由Juno執導MV，Sophy坦言有壓力，她說：「Juno要求好高，就連拍攝班底，有部分都係佢拍電影嘅Crew，對比我以往拍MV嘅模式，係一種升級，因為好多長鏡頭，好少機會可以拍到。」Sophy更指Juno睇景後，更提醒她拍攝前，要調節生理時鐘早睡早起，她說：「睇景後Juno打畀我，話呢個Shot好辛苦，因為要喺10幾度天氣行入海浪，落完凍水後仲要拍10幾個鐘跳舞。」

Sophy見識到Juno的瘋狂，全因要做出最美的畫面，Sophy續說：「拍攝當日要朝早5點開機，因為想捕足日出Magic Hour，拍出嚟好靚，好似一幅畫！但拍嘅當下好記得係2月尾，嗰朝15度，坐喺沙灘海邊，已經凍到傻咗，因為我身上著嘅衫要追求飄逸詩意，係非常艱難，好有挑戰性。」

Sophy不懂潛水，但拍攝時卻要一Take過，從沙灘走進海浪中，沒入海中，雖然Sophy事前已學用潛水用咬咀，海中更有兩位潛水人員帶著氣樽迎接她，但當日因為太大浪，一沒入海裏，Sophy一時間來不及拿起咬咀再潛入水底，結果她飲了幾啖海水，不過Sophy覺得值得，她說：「好難短時間內做到好完美，但我好Proud Of呢個作品，Juno佢嘅瘋狂、奇幻構思，將首歌好親密、不捨感覺、情緒一一記錄低，令我感受到Juno電影國度嘅威力，亦令呢個MV成為我歷年來拍過最有電影感嘅MV。」

（即時娛樂）