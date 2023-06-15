溫拿新歌唱出50年兄弟情 阿倫談演唱會進度：上得台了 (19:34)

溫拿樂隊繼早前推出歌曲《由始至今》後，再推出新歌《兄弟》。溫拿五虎「friend過打band」，兄弟情橫跨半世紀，情誼一切在心中，既然不能言喻，就憑歌寄意唱出來細味。

譚詠麟表示歌曲訴說五虎情誼：「大家本來說在新專輯入面，每人負責寫一首曲，而《兄弟》就是我第一首寫出來。」意下之言，即是將有新專輯推出。說回《兄弟》，陳友最初聽的時候亦受感動，他說：「阿倫（譚詠麟）寫這首歌是用真性情﹑真感受，能聽出來，再看歌詞亦能感覺到。」

溫拿不單止性格夾得來，聲線亦非常夾，鍾鎮濤說：「我們聲線很夾，大家聽了這麼多年，也了解對吧，歌曲一開始我們的和聲，一高一低互相配合，就是我們的特色。」譚詠麟補充：「我們呼吸亦很一致，很同步！」鍾鎮濤再說：「能夠做到用音樂去交流，全憑多年來夾Band的經驗。」

《兄弟》MV同樣精彩，五虎到澳門取景，由朝拍到晚，還加插以往溫拿演出珍貴片段及相片。回顧過往多年演出，到底溫拿如何保持這團火繼續演出，繼續創作？譚詠麟說：「我想是因為我們5個都很喜歡聽音樂，喜歡聽不同類型音樂， 有人問我們『如何迫自己去創作？』，其實不用，我們走的是娛樂大家路線，寫出來的歌曲容易跟大家有共鳴。」

問到演唱會進度如何？譚詠麟笑說：「上得台了！」陳友說：「現在相距8月6日剩下不多時間，都開始有點緊張。」譚詠麟再說：「其實今次演唱會，我認為歌曲與音樂最為重要，綽頭的東西沒有去想太多。」

（即時娛樂）