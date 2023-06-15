跟INFINITE隊友成烈合作拍劇 金明洙化身天才會計師 (19:38)

集結韓國三代男神金明洙、崔振赫和崔民秀主演的新劇《Numbers：大廈之林的監視者們》，講述只有高中學歷的會計師張浩宇（金明洙飾），加入韓國首屈一指的會計師事務所後，以最不像會計師的方式，對抗事務所不正之風、以及實現正義故事。劇集將於6月23日起逢星期五、六，在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

男團INFINITE出身的金明洙近年積極轉型，並以《僅此一次的愛情》和《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》，奠定演員根基，還憑出色外型和穩定發揮，獲得不少獎項。時隔2年多，他選擇以《Numbers》作為退伍後，首部戲劇回歸幕前；無獨有偶，INFINITE另一成員成烈亦以「泰一」交易部門總監「沈炯宇」一角演出，令INSPIRIT（INFINITE官方粉絲名稱）陷入回憶殺。

除了金明洙和成烈的Bromance情，劇中飾演父子的崔民秀和崔振赫，同樣早有淵源！二人早於2014年在韓劇《傲慢與偏見》結緣，崔民秀還曾經在韓綜《我家的熊孩子》透露視崔振赫為侄子、更在對方當兵時為他送行，可見二人深厚的「叔侄情」！崔民秀在《Numbers》飾演「泰一」副代表韓宰均，崔振赫則演他的獨生子韓勝祖，是一個家境好、學歷好和性格好的人生勝利組。

（即時娛樂）