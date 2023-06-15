Sammi仍聲沙 擔心演唱會進度 撐安仔哥哥參加《好聲音2》 稱許家關係佳 (22:30)

天后鄭秀文（Sammi）確診新冠病毒康復後，今晚（15日）首次出席珠寶品牌活動，Sammi仍未恢復最佳狀態，而且聲音沙啞，Sammi表示聲線還不行。

談到下月舉行演唱會，她坦言也擔心，有時還擔心到睡不著，現時接受中、西醫治療和艾灸，她說：「咩方法都試過，例如飲陳皮水、檸檬水。其實都有陰影，因為我有年開騷又係聲沙，所以陰霾很大，但𠵱家只能先放下擔心，盡力做好，做得幾多就幾多。」Sammi估計這個可能是長新冠症狀，她工人姐姐都出現皮膚敏感，她說：「我當時症狀比較厲害，發燒3日，味覺都冇埋，不過𠵱家已冇事。現時連運動都停咗，冇試過演唱會前遇到咁大考驗。」

談到老公許志安的8哥許志偉，參加了《中年好聲音2》海選，Sammi表示許氏家族都支持他。Sammi強調安仔跟所有兄弟姊妹感情很好，為何安仔會錯過了8哥的電話，是因為她有幾晚身體不舒服，咳到差點入院，連千年哮喘都復發，安仔忙於照顧她才看不到，她說：「安仔跟這個哥哥感情特別好，兩人平時傾電話，還傾到情意綿綿。」

Sammi自言15歲追夢，很明白對方追夢心情，她說：「我冇畀意見，只係叫佢（8哥）唔使緊張，因為佢都有工作在身，安仔知道後即刻同哥哥通電話，哥哥分享面試情况畀佢聽，我覺得很溫馨，並非報道所講兄弟感情好差，我15歲已經認識安仔一家人，到𠵱家51歲，很清楚許家架構同關係。」

Sammi佩服62歲的8哥仍追夢，問她若8哥入圍，會否自薦做評判？她直言：「唔會，我亦唔會偏心，所有參賽者都應該抱輕鬆追夢心情，唔止8哥，其他去到呢個年紀嘅人，我都好欣賞佢哋有呢股勇氣，就算10幾歲參加ViuTV節目追夢嘅年輕人，要面對傳媒唔簡單。（可知8哥有否晉級？）唔知，但安仔全家唱歌音準很好，我覺得係天分，希望8哥放輕鬆去享受。」

（即時娛樂）