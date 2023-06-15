Edan操弗拍牀戲 盧瀚霆預告同陳漢娜有咀戲 爆神徒呷醋又期待 (22:57)

Anson Lo表示《社內相親》很成功，翻拍當然有壓力，也加入一些香港元素和有少許改編。問可擔心外界會比較？他們直言一定會有。（劉永銳攝）

韓劇《社內相親》男星安孝燮旋風襲港，今晚（15日）與鄭秀文（Sammi）、港版《社內相親》兩位男主角盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）、林嘉欣、倪晨曦及林愷鈴等，到尖沙嘴出席國際珠寶品牌新店開幕，店外兩邊馬路企滿數百粉絲，各為偶像應援造勢，大批警員在場維持秩序。

Anson Lo和Edan結伴到場，拍照時有默契擺心心甫士，還穿上超厚底的皮鞋。Edan笑言因知道安孝燮很高，不過因工作時間重疊，來到時已見不到安孝燮，感到可惜。Edan盼之後有機會一睹對方風采。

兩人拍攝前也翻看韓版做功課，Anson Lo表示這套劇很成功，翻拍當然有壓力，中間也加入一些香港元素和有少許改編。問可擔心外界會比較？他們直言一定會有。Edan表示這是他們繼港版《大叔的愛》後第2次翻拍劇，代表劇本有水準，可以參與很難得，有些人可能沒看過韓版，聽到廣東話和見到熟悉面孔，又會有不同感覺。

Edan日前被影到與沈殷怡拍攝劇中激吻場口，他笑言：「已經冇得再激，不過我好有專業道德，係乾（吻）嘅，其實我哋開第2組，已拍咗親熱戲，就算當日喺公眾地方拍呢場戲，都冇咁尷尬，好專業咁完成。（何時拍牀戲？）都係我第一次拍男女牀戲，我叫導演唔好太早拍，等我操大隻啲先。」

Anson Lo自爆和陳漢娜都有多場惜戲，其中一場原版是激烈少少，導演想他們盡量還原同樣尺度，他說：「但我𠵱家開拍幾組都仲未遇到Hanna，我要同佢多啲時間醞釀一下再拍。（擔心神徒呷醋？）一定會有少少，但大家當睇劇，亦有好多神徒話呷醋之餘又好期待，我會盡力做。」

提到鄭欣宜「失蹤」2個月傳療情傷，Anson Lo透露私下傳短信慰問，但不清楚詳情，他說：「我叫佢唔使覆我，隨時有咩事要幫手就搵我，我諗每個人都需要時間休息，無論係身體或精神上都係。」

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（即時娛樂）