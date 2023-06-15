林嘉欣戴3000萬珠寶現身 力撐陳綺貞 倪晨曦「中門大開」跟老公備案 (23:13)

林嘉欣、倪晨曦及林愷鈴等，今晚（15日）出席珠寶品牌活動。林嘉欣戴上逾3000萬珠寶，當中綠寶石已是140多卡，她表示與該品牌合作4年，之前去過羅馬參觀品牌旗艦店。久未露面的林嘉欣表示，早前在加拿大拍戲，是她第一次以全英文拍戲，感覺很有趣。

談到好姊妹陳綺貞被前男友爆是「雙面人」，林嘉欣力撐好姊妹，指與對方20多年朋友，無論如何都一樣愛她，她說：「我2007年在巴黎進修時，我們是鄰居，大家互相照顧，她病我就煲湯給她喝，她帶不夠衫，我又給衣服她，非常清楚她為人。」

倪晨曦一身「中門大開」的打扮，十分性感，她笑言要挺直胸膛行路。她自爆事前已向老公備案：「我跟他說這晚會露肚臍，老公起初還以為是露腰，見到我條裙，才知道前面開衩到肚臍，但我跟他說不用怕，我已做足安全措施。」

林愷鈴最喜歡的韓星是全智賢，除了好戲之外，還有一個安然自若的感覺，她作為演員，希望自己有日都能做到。

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（即時娛樂）