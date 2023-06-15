陳慧琳指囝囝嚴謹過老公 被禁剪髮紮辮：佢哋彈我核突 (23:23)

去年12月遇車禍受傷的Kelly已經康復，她表示現在全面復工，最近忙於推出新歌、排練舞蹈，7月初會到澳門演出。（鍾一虹攝）

陳慧琳（Kelly）今晚（15日）到金鐘出席《Bags：Inside Out展覽》揭幕禮，去年12月遇車禍受傷的Kelly已經康復，她表示現在全面復工，最近忙於推出新歌、排練舞蹈，7月初會到澳門演出，又會到不同電視台宣傳新歌，預告暑假會頻頻曝光，但擔心工作太忙，惹兩個兒子投訴，正在想辦法平衡家庭和事業，Kelly說：「其實兩個仔放暑假，可以跟老公去玩，三仔爺試過遊船河，不過我都好想加入陪他們，碰巧我稍後可能去新加坡錄音，到時可以全家同行，7月我去澳門做騷，他們可以來睇騷兼行街，我當陪了他們。」

問到幾時巡演，順便帶兩個囝囝環遊世界？Kelly說：「我都想，但他們要開學，我的澳門演唱會洽談中，香港演唱會應該等到明年，我想儲多些新歌才開騷。」

她自嘲疫情期間飲食多、運動少，外表肥腫難分，多得近來工作量增多，體重回落，她說：「好多裙褲都可以再穿上，（老公喜歡你纖瘦或有肉地？）我怎樣（身形），他都會說喜歡，不過兩個仔不准我剪髮、紮辮，他們直接彈我核突，嚴謹過我老公，最喜歡見我披頭散髮、不化妝，著住T恤長睡褲在家中行來行去，他們崇尚自然。」

鍾情時裝和手袋的Kelly今次在展覽中，展出了13個私人珍藏手袋，並分享這些珍藏背後的故事，講到這批手袋是否不轉讓或贈送給別人，Kelly說：「不敢講，但暫時是珍藏，（留給未來新抱？）將來我老了拿拐杖，不能拿手袋，手袋、戒指都會留下來送給新抱仔，要先叫老公多送戒指給我。」

（即時娛樂）