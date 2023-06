16歲大仔張瞻西裝Look似韓星 張繼聰為10年後細女畢業禮嚴陣以待 (15:22)

張繼聰和太太謝安琪(Kay)的長子張瞻今天(16日)16歲生日,昨天穿上筆挺西裝參加中學畢業典禮。從Kay分享的照片看,穿上全黑西裝及皮鞋的張瞻十分有型,似足韓星,而且身材高䠷,只比爸爸矮半個頭。

阿聰為兒子拍下上台領取畢業證書一刻,感觸良多。他說︰「Mid-School Graduation﹗眨吓眼就中學畢業,為你完成人生一大階段感到驕傲,要繼續為人生每一件事全程投入。Enjoy every single moment in your life. Love you my young man. So proud of being your dad and friend﹗今日見你成個John Wick咁,我都即時整番件夏老威,毒梟咁款提昇番個氣場。最感動嘅係我都仲算keep到,要再努力,因為10年後就到妹妹中學畢業,嚴陣以待﹗」

Kay則說︰「親愛的瞻瞻,平時不覺的,今天你穿起西裝,怎麼感覺忽然長大了﹗一直渴望你快點長大,又一直捨不得你這麼快長大。明天(16日)你16歲生日了,肉麻的說話,我都沒有說出口,因為現在的你確是很有型。不過忍不住還是想說一句,生日快樂,Sweet 16﹗你永遠是我的最寶貝的JimJim。」

