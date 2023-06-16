16歲大仔張瞻西裝Look似韓星 張繼聰為10年後細女畢業禮嚴陣以待 (15:22)

張繼聰與謝安琪的大仔張瞻轉眼16歲中學畢業，穿上全黑西裝及皮鞋的他身材高䠷，十分有型。（張繼聰、謝安琪Ig圖片 / 明報製圖）

張繼聰和太太謝安琪（Kay）的長子張瞻今天（16日）16歲生日，昨天穿上筆挺西裝參加中學畢業典禮。從Kay分享的照片看，穿上全黑西裝及皮鞋的張瞻十分有型，似足韓星，而且身材高䠷，只比爸爸矮半個頭。

阿聰為兒子拍下上台領取畢業證書一刻，感觸良多。他說︰「Mid-School Graduation﹗眨吓眼就中學畢業，為你完成人生一大階段感到驕傲，要繼續為人生每一件事全程投入。Enjoy every single moment in your life. Love you my young man. So proud of being your dad and friend﹗今日見你成個John Wick咁，我都即時整番件夏老威，毒梟咁款提昇番個氣場。最感動嘅係我都仲算keep到，要再努力，因為10年後就到妹妹中學畢業，嚴陣以待﹗」

Kay則說︰「親愛的瞻瞻，平時不覺的，今天你穿起西裝，怎麼感覺忽然長大了﹗一直渴望你快點長大，又一直捨不得你這麼快長大。明天（16日）你16歲生日了，肉麻的說話，我都沒有說出口，因為現在的你確是很有型。不過忍不住還是想說一句，生日快樂，Sweet 16﹗你永遠是我的最寶貝的JimJim。」

（即時娛樂）