容祖兒43歲生日與阿Sa咀嘴 宣布8月演唱會加開慈善場 (16:47)

容祖兒今天（16日）43歲生日，宣布8月舉行的《ANOTHER SIDE ……JOEY•MY SECRET•LIVE》加開一場慈善場，該場次的部分收益及祖兒的歌酬將分別捐予5間慈善機構，受惠者包括長者、小朋友、單親家庭、受工傷或精神疾病人士等。祖兒表示自宣布開騷後，門票供不應求，研究後發現只可加多一場，遂決定將這場變成慈善場。

她表示2017年曾辦過一次慈善場，覺得很有意義和開心，希望今次可延續這種精神。祖兒說︰「今年生日願望係同歌迷一齊行善，同公司商量過，可以透過今次慈善場捐出港幣100萬，由我嘅慈善基金會負責，略盡綿力。」談到今天的生日，她透露已跟蔡卓妍（阿Sa）及關智斌（Kenny）食飯慶祝，人在內地的鍾欣潼亦送了禮物給她。祖兒未打算大事慶祝，覺得能跟好朋友見面傾偈、大家冇穿冇爛過得好已開心。她表示今天正日會和家人過，生日願望是演唱會順利、身體健康、家人和朋友幸福快樂。

阿Sa及Kenny提早向祖兒送上蛋糕及禮物慶祝，阿Sa說︰「又到咗阿祖嘅生日，今年預早同佢吹蠟燭～#佢自己吹。Happy birthday to my love，仲同靚仔斌一齊食好西慶祝。祝你年年歲歲健康平安，成長快樂，一直快樂，仲有演唱會gooooood show﹗」Kenny分享他和阿Sa今年及2016年為祖兒慶生的照片，笑言︰「哎呀，我哋乖咗好多，表面上。」

經理人霍汶希（Mani）在社交網分享合照及對祖兒說︰「又到了一年一度的重要日子：祖祖生日快樂！非常開心看到你在過去的一年裡開開心心做自己，亦都好開心你重新開展了世界巡迴演唱會，每一場都可以見到一個全新的你不一樣的你在台上閃閃發光，真的很為你驕傲。那麼新的一歲，老母衷心祝福你心中所想都能如願以償，唱更多更好聽的歌，創造更多更好的舞台，做最想做的事，最緊要是永遠快快樂樂，健健康康，永遠愛你﹗」祖兒回覆︰「老母我也愛你，今晚見。」

（即時娛樂）