楊明重返《愛‧回家》惹網民嗌棄劇︰可能有不同眼光 (18:00)

楊明表示其燉湯生意早在去年3月結束，疫情下捱得很辛苦，單是他個人已蝕了7位數。（鍾偉茵攝）

呂慧儀、林凱恩、楊明等，今日出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》的預祝父親節宣傳活動。這是楊明重返《愛‧回家》後首次亮相宣傳活動，他回憶曾參演近100集，這次低調回歸近1個月，感謝編審寫了一個從外地回港尋找恩人的好角色給他。被問到是否望以《愛‧回家》挽回形象，楊明說︰「希望演出帶來新鮮元素，令觀眾看得開心。返來這個大家庭很開心，豹哥（單立文）很窩心照顧，感受到大家的愛。我暫時未接到正劇演出的機會。」對於有網民揚言棄劇，他表示︰「可能有不同眼光的，這套劇是希望大家開心，希望角色給大家好的感覺。」楊明表示其燉湯生意早在去年3月結束，疫情下捱得很辛苦「蝕到入骨」。他說︰「合共蝕了8位數，單是我自己也蝕了7位數，希望將來可捲土重來。」

父親節將至，呂慧儀會帶兒子跟爸爸三代同堂慶祝。她指前夫黃文迪當日比較忙，會提早約兒子聚會。談到有車Cam片流出指她人肉霸車位，呂慧儀承認是片中人︰「我當日正在拍外景，有熱心市民讓出車位給劇組拍攝。我當時正站在車位前等候工作人員，很快就返回行人路，並不是霸位。拍攝時的器材較多，難免有阻塞情况，多謝街坊打氣和忍讓。我們也曾被外籍人士投訴，需要工作人員幫忙解釋。」

林凱恩談到被名店職員不友善對待一事時說︰「我平易近人，今次不受尊重，也難以接受。我感受到香港人壓力大，但基本尊重很重要。大家不停放負就變惡性循環，對心理和生理也有影響。」

（即時娛樂）