RubberBand巡唱加開美加場次 預告年尾推出新專輯 (18:29)

RubberBand繼英國倫敦、曼徹斯特、德國柏林及荷蘭阿姆斯特丹後，將於下周到台北開騷，同時宣布巡迴演唱會加入美國洛杉磯、加拿大多倫多及溫哥華3站。在過去的4場歐洲演出上，RubberBand經歷了很多難忘事，主音6號說︰「第一次喺海外綵排，喺倫敦去到一個樓高兩層嘅屋，樓下係打通改建成綵排室，感覺好新奇又興奮，同隊友好似變咗外國Band咁。喺曼城嘅演出印象最深，為幾千位觀眾帶嚟一份手信，獻唱方皓玟《假使世界原來不像你預期》，但係我哽咽唱唔到落去，要隊友同台下觀眾同我一齊完成呢首歌。好感謝聽眾、知音10幾年嚟嘅明白，可能就係咁感動起嚟，自己睇番拍低嘅畫面，都感恩可以喺英國大型場館開到騷。」

相比起英國兩站，RubberBand在德國柏林與荷蘭阿姆斯特丹又有不同的經歷。6號續說：「我對歷史有強烈興趣同感通，喺柏林演唱時，有一種講緊故事嘅感覺，儘管當地識我哋嘅人唔太多，但可以喺柏林留低足跡同歷史印記，係好感動嘅事。完騷後，我同隊友喺大約10度天氣下踩單車，再加上長途車，起初以為只係攰，把聲一直未在狀態，點知去到開騷當日把聲都未回復，用好差嘅聲去完成，好唔開心，亦覺得唔好意思，呢一站畀到好深嘅教訓我。」

因為在歐洲病倒影響演出，6號表示會在即將舉行的台灣站及美加站照顧好身體，以最佳狀態示人。RubberBand曾擔任過古巨基多倫多演唱會的表演嘉賓，亦曾在溫哥華參與過電台舉行的音樂會，但6號就從未去過美國。他說：「美國係我小時候睇電影好嚮往嘅地方，可以喺度唱歌都係幾正嘅事，或者到時我哋可以唱吓影響我哋樂隊嘅歌曲，又或者玩啲好有代表性嘅電影歌曲，因為荷里李活喺LA嘛！」

雖然今年RubberBand用上很多時間巡唱，但同時也在製作新碟。6號透露：「我哋同鍵琴手Patrick Lui、結他手Jason Kui舊年10月喺泰國已經做咗9首歌嘅音樂底，返到香港後完成埋填詞、錄Vocal同弦樂管樂嘅部分，依家仲有2首歌未錄。過去從未體會過時間要拿捏得好準嘅製作過程，錄音亦想把聲好啲，所以要今年年底或者明年初先出到，但相信會係我哋6個人引以為傲嘅一張專輯。」

（即時娛樂）