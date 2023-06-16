盧瀚霆柳應廷個人演唱會宣布加開MIRO場 (19:26)

盧瀚霆的個人演唱會將加開7月26日一場MIRO場。（MIRROR Ig圖片）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）的個人演唱會，同時宣布加開一場MIRO場。（MIRROR Ig圖片 / 明報製圖）

MIRROR成員柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）分別將於7月7-9日假灣仔會展、7月23-25日假亞洲國際博覽館舉行個人演唱會。兩人的演唱會門票開賣後供不應求，亦出現炒飛現象，不少粉絲投訴買不到門票，紛紛要求加場。主辦單位今天（16日）宣布Jer的演唱會加開7月10日一場MIRO場、Anson Lo的演唱會就加開7月26日一場MIRO場。

MIRROR Official Fan Club在社交平台公布訂票詳情，會員即日起至6月18日於mirrorweare.com活動頁面登記領取「MIRO專屬代碼」。購買Jer演唱會門票的會員將於6月19日透過已登記之電郵收到「MIRO專屬代碼」，6月21日下午2時便可登入指定網站連結及輸入「MIRO專屬代碼」買飛；而購買Anson Lo演唱會門票的會員則會於6月28日收到「MIRO專屬代碼」，然後可於7月6日下午2時登入指定網站連結以及輸入「MIRO專屬代碼」買飛。

每個「MIRO專屬代碼」只限使用一次，最多可以買2張飛，門票先到先得，售完即止。上次成功以「MIRO專屬代碼」購入門票的會員，今次將不會獲發「MIRO專屬代碼」，以便令更多MIRO欣賞演唱會。

（即時娛樂）