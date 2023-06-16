好睡好起｜霍啟剛患睡眠窒息症 伍詠薇需調整生理時鐘 (20:03)

無綫節目《好睡好起》今晚（16日）播出的第8集主題是「尋『睡』記」，3位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣四出尋覓睡眠世界「奇人異士」，當中的「渴睡王子」可以邊行邊瞓，能在所有地方入睡。採訪隊約他見面，初次約會已經波折重重。攝製隊又尋人，找來90年代在新聞節目中接受睡眠治療的貨車司機沈先生，跟進他患睡眠窒息症20多年的經歷。較昔日容光煥發的沈先生談及當年求醫過程時，多次感謝救命恩人，又公開呼籲當局參照大腸癌篩查計劃，鼓勵職業司機接受睡眠測試，減少意外發生機會。

昨晚（15日）一集，伍詠薇（伍姑娘）及霍啟剛現身節目，原來他們各自受到不同睡眠問題困擾，於是在方東昇團隊陪同下到港大心理學系睡眠實驗室測試。伍姑娘曾表示30年的演藝生涯雖然都是睡眠不足，但她寧願睡眠不足也不想開工不足，因為不夠瞓的原因是可以做女一。不過，日夜顛倒的拍攝生涯令伍姑娘除了因失眠、磨牙及鼻鼾影響睡眠質素外，也要面對記性變差等問題。她感慨︰「半百歲人，冇瞓過一覺好好嘅覺，唔知邊日打邊日，幾陰公。」霍啟剛因太太郭晶晶習慣早睡早起，作息及吃晚飯時間相對穩定。他說︰「我哋一般喺屋企食飯都早，小朋友都習慣咗6點、6點半要食飯，基本上7點零鐘食完，咁你都有時間消化。」雖然霍啟剛每天有7小時睡眠，卻因不時扎醒及鼻鼾問題而難掩疲態。

首度在鏡頭前接受睡眠測試，霍啟剛笑言準備過程似染髮；伍姑娘則準備周全，單是枕頭也有7、8個。兩人各自在實驗室瞓天光，比預期中睡得好。結果顯示伍姑娘沒有臨牀睡眠疾病，但要調整生理時鐘；霍啟剛就被診斷出患有中等程度睡眠窒息，他接受專科醫生建議戴睡眠機助眠。

（即時娛樂）