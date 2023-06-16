陳欣妍趁男友生日大整蠱 沈震軒︰我個小心臟搞唔掂 (20:32)

沈震軒（Sammy）跟女友陳欣妍（Shirley）拍拖5年，不時以情侶檔姿態吸金，又定期拍片。昨日（15日）上架的一集，拍攝日期適逢是Sammy的40歲生日，Shirley決定給他一個整蠱大驚喜。

Shirley認同外表野性不羈的Sammy其實是個絕世好男友，她說：「為咗證明我冇睇錯，今次決定夾埋個朋友一齊整蠱佢，順便訓練吓自己演技。」Shirley用朋友的電話卡匿名「kelly_C」傳短訊給Sammy，並附上其腋下照片。朋友之後拿Sammy與「kelly_C」的對話截圖給Shirley看，Shirley在跟Sammy拍攝YouTube片時即場發爛。

整蠱當日，他們坐在梳化上準備拍攝，Sammy細心問女友是否凍，然後跑到樓上調整冷氣溫度。Shirley笑說：「今日咁細心，我點扮嬲！」兩人交談時，Shirley說話時稍為沒尾音，醒目的Sammy立即表示：「今日感到有啲危險，哈哈。」正式拍攝時，Shirley不停找機會發爛，但Sammy以笑緩和氣氛，又在停機後輕撫Shirley的頭並溫柔地問「咩事呀」。Shirley此時理直氣壯地多次問Sammy「你有冇嘢呃我」，Sammy堅持說沒有。最後Shirley便拿出截圖給Sammy看，邊喊邊說Sammy對「kelly_C」訴苦。

面對女友無理取鬧，Sammy只好傻笑及解釋，但Shirley仍然失控︰「影張咁嘅相畀你，格肋底我冇咩？」Sammy百辭莫辯，最後拍攝團隊叫Shirley到樓上補妝後再拍攝，獨自坐在樓下的Sammy說：「唔怪得之今日個氣氛咁奇怪，所以social media係幾恐怖呢。我依家係嗰啲六月飛霜呀！」

拍攝團隊最後告知Sammy已被整蠱，Shirley隨即拿着生日蛋糕及唱着生日歌出來。這時Sammy恍然大悟，Shirley對男友說：「Sorry，四十不惑，恭喜你，你已經通過考驗，生日快樂。我哋今集主題係『四十不惑』，果然唔受kelly_C誘惑。」Sammy此時只懂傻笑，並表示其生日願望是「希望Shirley正正常常，唔好再玩啲咁嘅嘢，我個小心臟搞唔掂」。事後Sammy自言從沒懷疑過，更大讚Shirley是個好演員。Shirley亦讚Sammy是個好男友，然後攬着他「呵番」。

（即時娛樂）