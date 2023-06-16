李駿傑《You First》唱淒美情歌 跟台灣YouTuber好恩愛 (23:15)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）推出新歌《You First》，一改過往妖魅味道。《You First》由謝芊彤作曲、周耀輝填詞、王雙駿編曲及監製，是慘情作品，帶有台灣感覺的旋律，更觸發Jeremy到台灣拍MV的念頭，而且一拍更是拍攝兩首歌的MV。

《You First》題材情侶分手、吵架時，總會經歷短暫分手階段，當發現仍然很愛對方，想再次見面時，猜想誰會先開口表示掛念對方，想再次在一起的心情。Jeremy稱作曲的謝芊彤看過他的舞台演出後，覺得這首歌好適合他唱。他聽完Demo已好鍾意，並覺得這首歌要交給周耀輝填詞，所以歌詞好淒美。

MV帶有少許恐怖感覺，似血腥命案，但其實都只是以顏料表達在愛情中二人爭吵的心痛、痛苦畫面，但同步穿插一些甜蜜回憶，以形成強烈對比。女主角方面，今次找來台灣YouTube Channel「這群人TGOP」的小宮。Jeremy跟小宮第一次合作，兩人演好恩愛的情侶，不論恩愛、悲傷、鬧交小宮都好專業交到戲，今次合作十分開心。

問他今次在台灣最難忘的事情？Jeremy說：「今次其實係同一時間拍兩隻MV，前一個Shot拍緊《You First》，下一個Shot就拍緊另一首新歌，中間不停間斷轉換角色，再加上連續3日由朝到晚，已經混淆咗，唔知自己拍緊乜，但出嚟效果又好驚喜！好佩服導演組織能力，係好繁忙又好複雜嘅情況下，都拍得咁好！」

（即時娛樂）