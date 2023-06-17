好睡好起｜37歲Kevin患家族遺傳渴睡症 自救不忘同路人 (13:44)

無綫節目《好睡好起》昨晚（16日）播出的第8集主題是「尋『睡』記」，3位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣四出尋覓睡眠世界「奇人異士」。首位登場的「渴睡王子」Kevin受訪當日因綁鞋帶時瞓着覺而遲大到，令方東昇團隊呆等1小時。攝製隊貼身採訪，發現Kevin不但坐車期間多次入睡，就連採訪期間、月台等車及吃完飯後都能輕易入睡，飯後的12分鐘小休更熟睡至扯鼻鼾。

Kevin10歲時已病發，中四那年確診「家族遺傳渴睡症」。香港每10000人便有5人患有渴睡症，每5個渴睡症患者中會有1個有情緒問題。Kevin日常生活受嚴重影響，事業及人際關係都遇到問題。他說︰「老闆唔鍾意，因為返工唔可以瞓着，即使有病都好，好彩女朋友體諒。」為了幫助同路人，Kevin特意開設相關網頁，希望社會更正面看待渴睡症。

第2個登場個案單親媽媽Bowie除了要獨力照顧四名子女，更因二女患有「夜驚」， 整整6年每晚只能安睡1至2個小時。她直言生不如死︰「夜晚9點熄燈，佢10點開始嗌同喊，你拍一拍醒佢，佢又瞓番，但半個鐘度又再嚟過。佢有時唔止大叫，試過嗌完走出嚟行個圈，或半夜擘大眼突然坐起身，但佢唔係望住你，佢係望住你後面。」

為了解決女兒引發的家庭危機，Bowie尋求過健康院協助，也曾求神問卜，一度以為女兒撞邪。她說：「唔好聽啲講，我有諗過輕生，完全冇咗生存意欲。嗰時好崩潰，但我冇諗過放棄阿妹，一直諗住搵方法幫佢。小朋友係我嘅責任，我帶得佢嚟呢個世界，要承擔佢嘅一切。佢有呢個情况，我想搵方法幫佢，唔想放棄佢。」

幾經努力，Bowie終在精神科醫生幫忙下找出二女因膀胱過度活躍誘發「夜驚」。對症下藥後，二女的「夜驚」情况大有改善，體重回升，學業亦有進步。Bowie面對採訪隊提問「你緊張佢個磅數定分數」時毫不猶豫回答：「梗係緊張佢個磅數啦！」

（即時娛樂）