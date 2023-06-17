黃耀明61歲生日 圈中好友紛祝賀 預告將有更多新搞作 (14:23)

黃耀明（明哥）昨天（16日）61歲生日，何韻詩、黃偉文、劉以達等圈中好友紛紛透過社交平台送上祝福。何韻詩將推出的新歌由明哥伙拍李端嫻監製，她在社交網上載3人的合照及留言︰「最美麗的人類非你莫屬，生日快樂最善良的明仔，我最親愛的戰友、伙伴、and now監製。期待今年跟住你在音樂世界中到處遊歷，邊走邊唱邊笑邊喊邊認真邊享樂。Love u﹗Happy burfday﹗」明哥回覆︰「到了人生這個階段，還能夠做你嘅監製係今年最好的禮物，亦是最大的挑戰。」

劉以達上載兩人年輕時的黑白照，表示︰「我的半生拍檔，今天是你生辰，祝生日快樂、事事安心，沙滾滾願彼此珍重。」明哥對劉以達說︰「我們的半生緣。」黃偉文則說︰「生日快樂的兩位，我在這邊一個人先替你們慶祝，不等了！蛋糕甜品先吃為敬！（ 配樂：With or without you ）#搞搞吓都唔知係你缺席定我缺席」明哥表示︰「謝謝幾位一直沒有在我心裏面缺席的雙子。」

明哥亦在社交網分享近照及留言感謝外界的祝福，他說︰「今天收到很多很多的愛和祝福，真的從心底謝謝大家。俾我再玩多一陣，跟住會有更多新的搞作。『從今天開始一切都變遊戲，認真的嬉戲，快樂到死。從今天開始相信天國近了，是再會無期，仍滿心歡喜。遊遍快樂場地，從此插翼難飛。』#天國近了你們應當遊戲」

（即時娛樂）