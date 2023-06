黃耀明61歲生日 圈中好友紛祝賀 預告將有更多新搞作 (14:23)

next

黃耀明(明哥)昨天(16日)61歲生日,何韻詩、黃偉文、劉以達等圈中好友紛紛透過社交平台送上祝福。何韻詩將推出的新歌由明哥伙拍李端嫻監製,她在社交網上載3人的合照及留言︰「最美麗的人類非你莫屬,生日快樂最善良的明仔,我最親愛的戰友、伙伴、and now監製。期待今年跟住你在音樂世界中到處遊歷,邊走邊唱邊笑邊喊邊認真邊享樂。Love u﹗Happy burfday﹗」明哥回覆︰「到了人生這個階段,還能夠做你嘅監製係今年最好的禮物,亦是最大的挑戰。」

劉以達上載兩人年輕時的黑白照,表示︰「我的半生拍檔,今天是你生辰,祝生日快樂、事事安心,沙滾滾願彼此珍重。」明哥對劉以達說︰「我們的半生緣。」黃偉文則說︰「生日快樂的兩位,我在這邊一個人先替你們慶祝,不等了!蛋糕甜品先吃為敬!( 配樂:With or without you )#搞搞吓都唔知係你缺席定我缺席」明哥表示︰「謝謝幾位一直沒有在我心裏面缺席的雙子。」

明哥亦在社交網分享近照及留言感謝外界的祝福,他說︰「今天收到很多很多的愛和祝福,真的從心底謝謝大家。俾我再玩多一陣,跟住會有更多新的搞作。『從今天開始一切都變遊戲,認真的嬉戲,快樂到死。從今天開始相信天國近了,是再會無期,仍滿心歡喜。遊遍快樂場地,從此插翼難飛。』#天國近了你們應當遊戲」

