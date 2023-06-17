不可能任務｜蔡思貝接6分鐘跑30層樓梯指令 衝線嗌救命 (17:13)

蔡思貝一口氣挑戰30層樓梯，且要在指定時間6分鐘內完成。她嗌住「救命呀」衝線，跑完後一坐低即發現站不起來。（大會提供 / 明報製圖）

無綫《不可能任務》第2季本周繼續第2輪的「警隊跨部門演習」，隊長蔡思貝率領同為港姐出身的謝嘉怡、邵珮詩、蘇韻姿、黃碧蓮及邢慧敏，接受由「警察搜查隊（FSU）」、「警察談判組（PNC）」、「警察高空工作隊（FRAC）」及「後備爆炸品處理小組（EOD Cadre）」安排的專業訓練。

明晚（18日）播出新一集，眾人除了相關訓練，還額外接受了PNC及FRAC提供的專業訓練，當中以FRAC的訓練最為艱鉅。眾人在FRAC訓練中，需先後通過「體能測試」及「跑樓梯測試」兩大任務，「體能測試」部分要完成引體上升、100米來回跑、仰臥起坐、掌上壓及蹲下後撐5大指定動作。6位港姐之中以謝嘉怡狀態最弗，集中度非常高，最終在一眾港姐中突圍取得最佳成績，緊隨其後的則是邢慧敏。

眾人又要一口氣挑戰30層樓梯，且要在指定時間6分鐘內完成，方可獲得分數，完成時間愈短將可獲得愈高分數。蔡思貝收到指令後即化身神算，喃喃自語計算最有利完成時間，得知要7秒幾跑完一層才有滿分後，露出不敢相信表情。雖然未出發先泄氣，她還是奮力極速跑完所有樓梯，嗌住「救命呀」衝線，以絕佳成績首名登頂，獲得超高分數。蔡思貝跑完後說︰「我依家坐又唔係企又唔係，一坐低就覺得應該起唔番身。」她最後要工作人員扶住才能重新站起來。

（即時娛樂）