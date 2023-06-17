Tyson Yoshi百無禁忌 已選棺材款式 被女友嫌棄影相差 (17:32)

Tyson Yoshi笑言頸鏈所用的棺材設計，將會是他死後選出的棺材款式。（鍾一虹攝）

Tyson Yoshi今天（17日）出席新唱片《2ND》期間限定店，分享推出實體CD、卡式帶及黑膠碟，以及周邊產品T恤、帽、首飾及手機殼概念，活動在紅雨警告信號下舉行，仍吸引200粉絲排隊支持。

Tyson Yoshi因為留意到市場上無論CD、卡式帶或黑膠碟都有用家，希望透過不同格式的音樂滿足需求，又笑言頸鏈所用的棺材設計，將會是他死後選出的棺材款式：「我拍歌曲《IF I DIE TONIGHT》MV都用這款棺材，個道具棺材後來放到我工作室，媽媽有次上工作室見到嚇親，然後打電話鬧我，我將道具移入道具倉，將來我死後都用這款，我想好少有人那麼早設計。（條鏈令人不好意頭？）條鏈叫升官發財鏈都可以，推出頸鏈成本最高，數量不是太多。」

Tyson Yoshi完成大碟和台灣宣傳後，感覺身心疲倦，計劃放大假旅行充電：「我和女友都是7月生日，想一齊去沒太多人地方度假，女友喜歡影相，給她一個腳架就得，她嫌棄我影相差，已放棄了我，她已習慣用腳架自拍。」

Tyson Yoshi指放假後籌備第3隻大碟，繼續以創作英文歌為主：「跟其他歌手合作，就會唱廣東歌或國語歌，已約好湯令山，此外又想跟台灣、泰國歌手合作，泰國音樂都好勁。」

（即時娛樂）