楊樂文林家棟《命案》入圍第22屆紐約亞洲電影節 (18:43)

周國賢、韋羅莎、陳湛文主演的《全個世界都有電話》入圍「第22屆紐約亞洲電影節」的「香港全景」單元。（大會提供）

黃秋生與巴基斯坦裔小演員林諾主演的電影《白日青春》，入圍「第22屆紐約亞洲電影節」的「香港全景」單元。（大會提供）

黃秋生與巴基斯坦裔小演員林諾主演的電影《白日青春》，林家棟、楊樂文主演的《命案》，以及周國賢、韋羅莎、陳湛文主演的《全個世界都有電話》，一同入圍「第22屆紐約亞洲電影節」（New York Asian Film Festival）的「香港全景」（Hong Kong Panorama）單元。

今年的紐約亞洲電影節將於7月14至30日舉行，「香港全景」單元是電影節中最重要一環，每屆也會精選出香港經典及最新電影作品，藉此讚揚香港優秀電影人為亞洲和世界影壇作出的貢獻。

（即時娛樂）