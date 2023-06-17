炎明熹自揭擇偶條件 已Ready拍拖：緣分到了擋也擋不住 (18:55)

炎明熹（Gigi）接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，分享幸福家事及當歌手與升學的抉擇，更透露理想伴侶的條件。

明天（18日）父親節，Gigi趁機感謝爸爸和姑丈：「我有5個姑媽，帶大我的是四姑丈而最近大家看到的是五姑丈。他們都把我當女兒般疼愛，我幸福滿瀉。爸爸是跌打醫生，曾在鄉間有診所。我在香港出生，回鄉時就居於診所。我們家傳做跌打，其實我也有興趣的，但可惜傳男不傳女，小時候我希望和媽媽一樣做護士，幫助和照顧病人。」

Gigi表示除了多謝爸媽誕下她外，還很感激四姑丈，沒有他的話，大家便不會認識炎明熹，她說： 「當年我看到四姑丈和姑媽，拉着行李說要離開汕尾去香港，我嚷着要一齊去，更自己收拾行裝，就這樣跟他們來了香港。由幼稚園至初中，我都是跟四姑丈住，後來為了方便學唱歌，就與五姑丈和姑媽生活。」

小小年紀便與父母分開，Gigi坦言當年也有不開心，晚上一關燈便在牀上哭。後來明白到父母要照顧爺爺嫲嫲和弟妹，所以學懂珍惜大家見面的時光。她說：「我要肉麻地說：『各位爸爸，我很喜歡你們，沒有你們，便沒有今日的炎明熹。祝你們身體健康、笑口常開。不過聽到我 那麼肉麻你們不要哭 ，我會做得更加好，同時孝順你們。」

Gigi的原名「王佳恩」，是父母從網上找到，後來覺得名字太普通，於是改為「王玲芝」。爸爸不斷替她改名，她也不喜歡。直至14歲那年，音樂學校的改名師傅，替她起了新名字，說跟她的外形很相襯，結果翻開一看「炎明熹」這3個字，她非常喜歡，幸而家人沒介意她改姓炎。

她續說：「我參加《聲夢傳奇》梳了很高而且齊陰像火星人髮型。當時髮型師說沒有參賽者願意剪這髮型，我說無所謂，她一下子便落剪，我很驚訝，看了幾天也覺得很搞笑，之後就跟它和諧共處了。初時大家說我來自火星，指我的說話和行為怪怪的，我倒不覺得，可能是我的髮型太似《星空奇遇記》的冼樸吧 。多謝各位給我這稱呼，讓大家留下深刻印象。」

7月19日是DSE放榜日，Gigi可有想過先做歌手再升學？她說：「我和家人討論過，希望邊學習邊唱歌。唱歌是我熱愛的，做起來會有幸福感。讀書也是需要的，要增長知識。兩者一起進行，讓我有多點空間、多些想像。我有想過入讀演藝學院，但心儀香港理工大學時裝設計課程。我喜歡畫畫，可以增加我的想像力。如果有一天我不做歌手，相信可以做優秀時裝設計師。 」

對於被稱為樂壇小天后，Gigi笑稱從沒想過有這樣的成績，一心只想像媽媽一樣當護士，她說：「我本來是個沒有目標的人，多數是把家人給我的目標，當成自己的目標，令他們放心讓我 前行。現在我對自己要求高了，現階段先把歌唱好。我喜歡梅艷芳前輩，曾有前輩指我跟她相似，我感到驚喜和榮幸。我從網上看過梅姐演唱會，她的最後演唱會我也看了2、3次， 加上知道她的經歷，覺得好感動。她唱低音時很有感染力，唱快歌時，瘦小身軀能夠爆發出強大力量。我也希望能做到像她一樣。」

Gigi表示要感謝亦師亦友的Gin Lee（李幸倪），對方不但傳授她具爆發性的歌唱技巧，還不時送她小禮物，如有消炎效用的蜜糖，以及有助紓緩喉嚨不適的發光棒等。參賽期間，Gigi因緊張而面上長暗瘡兼難以入睡，Gin主動予以安慰，儼如她的心靈導師。

Gigi可有暗戀人經歷？她說：「小學時有，但通常是自己未選定，內心會左搖右擺，今日喜歡這個，明日喜歡另一個。其實哪一類男孩子也沒所謂，緣分到了擋也擋不住。我的理想伴侶是一個好人，喜歡我多於我喜歡他，而且一定要孝順。何時拍拖我也沒所謂，現時也可以，不過我暫時未遇到。」

（即時娛樂）