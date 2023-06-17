MIRROR演唱會事故｜阿Mo有查閱鼓勵信息 Mo爸趁父親節分享心底話 (21:46)

阿Mo身體狀况持續有好轉：「隨著上週為控制大便的肌肉有反應而感恩，今週也為開始有一點兒尿急的感覺而感恩。」（fb截圖）

男團MIRROR演唱會事故中，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）父親、牧師李盛林今晚（17日）發代禱信。阿Mo有查看大家傳給他的信息：「各位有在社交媒體傳信息給我、鼓勵我要繼續加油，不要放棄，我最近是有開始逐一查看的！感謝你們的鼓勵，一直帶給我繼續前行的動力。雖然我暫時未能親手回覆，但大家的每一個代禱、每一句支持都對我十分重要，謝謝你們！」

過去由Mo爸代筆的每一封代禱信初衷，都記錄了阿Mo每個星期身體變化進展、感恩和代求。盼大家知道阿Mo治療進度和需要而寫，每封代禱信都是阿Mo心底期盼，以至大家可以對焦禱告。明天（18日）是父親節，孝順的阿Mo說： 「爸媽，謝謝您們到今天47週，仍堅持在代禱信中幫助我表達心聲和需要。」

至於阿Mo身體狀况持續有好轉：「隨著上週為控制大便的肌肉有反應而感恩，今週也為開始有一點兒尿急的感覺而感恩。多謝你們的禱告，更見證著神在『不可能』中的『大能』。請繼續為排便感覺和控制禱告，下週正式開始膀胱的伸張力訓練和測試，盼能有正面的反應和進展。」

阿Mo雙親趁父親節分享心底話：「一次的事故，改寫了我們一家的人生。阿Mo如此年輕要面對如此巨大的衝擊；爸媽這階段原可以好好享兒孫福，放下一切掛慮，豈料...

孩子，經過這兩星期日夜班的照顧體驗，爸爸更體會你在過去10個多月的艱辛和忍耐，仍是靠聖經的應許堅持每天6小時的治療，咬著牙根的一關一關闖過去。孩子，爸爸為你感恩和驕傲，因為你從沒想過放棄。」

（即時娛樂）