父親節｜吳大強「一門四傑」 教兒子尊師重道 寄語吳偉豪磨練演技 (22:13)

71歲吳大強去年參加《中年好聲音》，用實際行動告訴大家追夢並無年齡之分，雖然最後只得第6，但卻贏得一片掌聲。問他報名交表一刻有否猶豫過？吳大強直言沒有，知道自己能應付，加上這次不試的話，不知何時再有機會，便決定參加。

談到下個目標會否想跟吳偉豪父子檔拍劇？吳大強表示有興趣，但現實已經是父子，拍劇希望嘗試不同關係，例如演師生。他又表示親身嘗試過當藝人滋味，體會到兒子日夜顛倒藝人生活，真的不容易，他說：「可以了解一下兒子的工作都好，起碼他日後『車大炮』，我都知真假。」

吳偉豪近年上位，吳大強也安心，寄語對方加把勁，磨練演技，他坦言兒子初入行時是有點擔心，因聽聞娛樂圈很複雜，但兒子入行後令他改觀，特別在《愛‧回家之開心速遞》，劇組關係像一家人，令他放心。對於吳偉豪曾捲不雅片風波，吳大強表示作為父母，都是鼓勵他做好自己工作，別再將這些事放上心。

除吳偉豪做演員外，吳大強的大仔任職消防員，二仔則是飛機師，而四仔仍在澳洲讀大學修讀藥劑課程，可謂「一門四傑」。

吳大強表示心願就是小朋友發展好，自言沒什麼育兒心得，但他們在家重視紀律，他說：「太太比較嚴格，要求他們學習很多不同的東西，我就比較隨性，讓他們自由發揮，屋企旅遊去玩，一定是我安排，但嚴肅的時候，我就會很嚴肅，例如不會給他們做存在危險性或自己能力做不到的事情，因一次意外就足以成為終生遺憾。而在成長過程中，我教導他們一定要尊師重道、懂得尊重每一個人，我對他們也很有信心。」

欲知專訪詳情，請留意明天（6月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）