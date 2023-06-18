張敬軒盼歌迷留錢傍身 成立應援基金 自己應援自己畀錢 (14:52)

張敬軒來港發展20年，曾有段日子在尖沙嘴青年會居住，認識了在附近文具店工作的店長，對方當年教識他很多事，又經常送文具給他，惟早前因染疫而離世。軒仔唱出歌曲《叮噹可否不要老》，向這位故友送上敬意。（鍾偉茵攝）

張敬軒昨晚在尾場演唱會上，直言不想歌迷花錢應援他，因此決定成立應援基金，歌迷日後用他的錢為他做應援活動。（鍾偉茵攝）

張敬軒昨晚舉行尾場《REVISIT 張敬軒演唱會》，甫開騷就為去年底確診新冠病毒令個唱延期致歉，揚言要還歌迷一個「真‧尾場」。他又分享本應在今年1月2日尾場個唱上講，關於他得不到《叱咤》獎項而不開心，希望大家今年再投票給他的一番話。

軒仔表示過去3年共開了54場演唱會，其中3場在英國倫敦。他沒想過自己能獲得那麼多觀眾支持︰「有粉絲專程從布魯塞爾到倫敦捧場，看完騷在嚴寒下等車回家；也有香港粉絲為了看尾場騷，在門外買黃牛飛。我會鍛練自己，令自己更上一層樓，未來表現得更好。疫情時，我化身早餐界KOL是為了求變及帶來正能量。今年，我會淡出社交平台，重返錄音室做個歌手。」

近年流行粉絲進行應援活動支持偶像，軒仔感動大家花時間、心機、金錢打造應援物，但知道3年疫情對大家也有經濟上的衝擊，希望大家可以留錢傍身，因此決定今個月起會私人撥出一筆錢作為應援基金。他說︰「大家湊到我那麼高大，有些事應由我做番。我不會設計，不及粉絲做的應援叻，但又不想大家花錢，所以日後又由我出錢，那就大家開心，我又得到應援。」

昨晚捧場的圈中人有Tyson Yoshi與女友Christy、陳家樂夫婦、李幸倪、經理人霍汶希、楊受成夫婦。軒仔走近觀眾席時向Tyson Yoshi示愛︰「這位大隻佬，很似我的弟弟。我確診時，他天天發訊息來問候，是個很有心的男人。我要在他女友面前說句『I love you』﹗」演唱會尾聲，軒仔感激粉絲20年來的陪伴︰「現在起是一個新開始，希望未來跟大家一齊進步。」

（即時娛樂）