內地歌手蔡徐坤(KUN)昨晚在亞洲國際博覽館舉行《2023『迷』巡迴演唱會》,場內10000名觀眾大部分均來自內地。有企位區的粉絲為霸靚位,早在上午9時開始排隊等入場。開騷前,有站在舞台前區域的粉絲疑因太擠逼致身體不適暈倒,現場廣播呼籲粉絲後退不果,蔡徐坤要親自廣播呼籲。事件擾攘了15分鐘,音樂會才開始,蔡徐坤演出時四度提醒觀眾注意安全。

蔡徐坤演唱《標簽》、《現象(PHENOMENON)》等歌曲,又不時跟粉絲互動。當他聽到有男歌迷說喜歡其歌曲《You Can Be My Girlfriend》時笑道︰「想不到有男粉喜歡這首歌。」有歌迷大叫除衫,蔡徐坤反問︰「為什麼你們每次都有這個環節?衣服真是縫上的,我是老實男人。」蔡徐坤當年在內地參與節目《星動亞洲》時,古巨基(基仔)是其導師。基仔昨晚也有捧場支持,他說︰「很久不見,你非常捧﹗7年前認識你,你是個追逐夢想的大男孩,現在是舞台上的萬人迷。」語畢,他更教蔡徐坤以廣東話說「我永遠都咁愛你哋」冧粉絲。

完騷後,蔡徐坤透露暈倒歌迷休息後已無恙。他表示跟基仔相識多年,希望有機會合作,亦有聽過MIRROR,讚他們很優秀。

