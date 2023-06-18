何超儀盼陳子聰早日病癒再一起逛街︰我不管一切 只要他能康復 (18:37)

何超儀早前出席澳博旗下酒店活動時，透露未有現身的丈夫陳子聰患上「好棘的病」。據知陳子聰去年9月出席完太太的演唱會後，回澳洲探望雙親。超儀獨自出席釜山電影展，其間接獲丈夫大動脈撕裂情况危急的消息，立即放下工作飛抵澳洲以家人身分簽紙批准醫生做手術。陳子聰手術後昏迷20多日，有指他下半身癱瘓了兩個多月，尿管斷裂、身體其他問題及後遺症而再次暴瘦，幸在超儀悉心照顧及醫療團隊治療下渡過危險期，已能行走且逐漸康復，惟還需要進行多個手術。有指陳子聰因澳洲及香港的醫院未能進行相關手術，美國的醫療團隊則認為他現階段不宜做手術，因此目前留在香港家中休養，年尾再到美國接受其他手術治療。

超儀為陪伴及照顧丈夫減少工作量，暫時不接新戲。她近日接受傳媒訪問，憶述當日在釜山收到陳子聰出事的消息時非常震驚。超儀說︰「最大是心理上的打擊，因為找不到病因，我內心不斷問點解，為何發生這樣的事。這是罕見的意外﹗」陳子聰2016年時曾患上肝腸病，幸之後慢慢康復。超儀稱丈夫當年做完手術，醫生已指其血管會變得很脆弱，叮囑他不可做粗重工作，拎重物亦不可。超儀不知道丈夫在澳洲時做過什麼致意外發生，因此懷着很大的問號，令她對很多事情也變得很焦慮。

超儀坦言這大半年為陳子聰四出尋醫，由於手術複雜困難，沒很多醫生能做到，令她十分無助，但深信丈夫一定會好過來。超儀說︰「他已經很叻，那麼困難都可以撐過去，我沒理由不可以撐下去。」超儀表示現在唯一最希望陳子聰能盡快康復，兩公婆能一起逛街。她說︰「我心中只愛一個人，一個Soulmate ，我不管一切，只要他能康復。我不停地說服老公要有正能量。那時侯，我倆差一點就永別了，所以如今我更珍惜我們兩個人和小狗們在一起的時間，在我眼前的世界就只我和他，其他事都不重要。」

（即時娛樂）