別叫我〝賭神〞｜周潤發率新戲團隊參加父親節親子跑 (20:17)

周潤發（發哥）新戲《別叫我〝賭神〞》將於6月29日上映，他今天率領擔任出品人的太太陳薈蓮（發嫂）、監製黃斌、導演潘耀明、編劇莊文強、美術總監文念中及女主角袁詠儀，出席在北京舉行的父親節親子跑活動。活動召集100對父子父女組成跑步團，與電影主創團隊同行跑步5公里。發哥在跑步前帶領各跑友一同熱身，又分享跑步心得。他笑言︰「我在戲中飾演的吹水輝很愛賭，但今日跑完以後，就不愛賭了！」

戲中的吹水輝是個落魄麻甩中佬，編劇莊文強認為發哥擅長演小人物，他以往受歡迎的角色都是貼地的平民百姓，因此覺得他絕對勝任吹水輝一角。發哥看過劇本後覺得好玩又有價值，於是答應參演。

他說︰「我很久沒拍關於父子情的電影，這故事本身有教育意義，劇情又牽涉到運動，正是我專長。莊文強寫的這個劇本，每個細節都環環相扣，關於人的情節都很感人。吹水輝本身是個賭徒，因為『兒子』來到他的世界後，慢慢改變了他。電影主要是說一個人的『悟』，角色怎樣由一個迷失的人，到最後找到了自己，是個有意思的故事。我很享受整個拍攝過程，每場戲也加入了自己的設計和想法，難得導演喜歡，可以接納我的意見，又配合到角色。整部電影，整個拍攝過程，我也很滿足、很開心。」

（即時娛樂）