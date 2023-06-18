曾志偉憶與60人夾份開餐廳 英文名誤導洪金寶以為開超市 (20:47)

馬時亨主持的無綫訪談式綜藝節目《馬時亨 香港情》，昨晚（17日）請來曾志偉、陶大宇講飲講食，大談生意經。

陶大宇回憶與歐陽震華因拍劇成為好友，更合資開餐廳。他說︰「原因好簡單，藝人都要搵地方食飯，嗰時一有咩事、一有咩想食就話返公司，個聚腳點好緊要，維繫到感情。」陶大宇感嘆做過飲食業後，便明白到親力親為的重要性，為自己當年參與度不足而慚愧。他說︰「你哋有冇聽過分錢都會覺得唔好意思？我做又冇份做，又唔係成日返公司，但每年分錢就一定到。」

曾投資壽司餐廳的馬時亨當年因租金問題沒法走下去，於是將餐廳賣給一間大財團。他說︰「收購我哋間公司係大財團，佢攞到啲平舖，咪做到落去。」曾志偉緊接道︰「所以要將生意變為兩樣嘢，做餐廳同物業投資。做餐廳最好夾份嗰時、大家有能力就買舖，就算淨係夠畀首期，每個月月供就當畀租。如果你間餐廳做到8年、10年，打個和冇得頂，係蝕咗喺租，但如果係買舖就賺咗間舖，會升值嘛，唔使畀人加租。希望啲業主延緩加租，大家要諒解，先至有得共存。」

曾志偉指當年投資飲食業，全因一次與好友譚詠麟飲茶時，對方提起自己將和友人合資飲食生意，他當時第一個反應是「搞錯！我同你兩兄弟，做生意唔帶挈我」，便促成二人合作。曾志偉難忘開張當日現場擠滿藝人，每個人的指定對白都是「搞錯！開餐廳都唔預我」。他說之後與約60人夾份開了「天天漁港」，其間更曾因改名太古靈精怪誤導了洪金寶。曾志偉說︰「你知我哋頑皮，天天漁港英文叫咩好？就Daily Seafood啦﹗嗰時我哋有個新Concept，就係啲海鮮價似足機場啲航班一路跳，幾錢斤、幾錢斤咁，於是就改咗Daily Seafood Supermarket。跟住洪金寶打嚟︰『你又話開餐廳？原來開Supermarket？點解開喺四樓？』朋友講個信字，唔過問嘅，交咗錢，做咩生意都未知。」

（即時娛樂）