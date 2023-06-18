阿媽唔信我去亞馬遜｜洪永城等足18年終圓夢 胡美貽被小妹妹誤當韓星 (21:09)

洪永城（Tony）、胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）主持的J2旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，今個星期將正式進入亞馬遜熱帶雨林尋幽探秘。為了前往亞馬遜雨林，攝製隊離開瑪瑙斯（Manaus）後坐了34小時船去聖塔倫（Santarem），其間更因斷網而與世隔絕。為打發時間，JB以魷魚絲以物易物，結果驚喜換到巴西美少女的抱抱及惜面珠。JB事後被指異性緣旺，他說︰「我本身人緣不俗，只係唔知點解今次出Trip特別誇張。我喺2、3個禮拜結識到4至5個女仔，真係預計唔到，可能我一直搞錯market，我應該去南美發展。Nicole則主力找船上乘客自拍，甚受男士及小朋友歡迎，更被小朋友誤認韓星。她說︰「一般都係細路女覺得我似韓星，可能因為呢幾年流行k-pop文化，喺亞洲區冇人誤會我，都係喺南美洲先會。」談到坐船難忘事，3人異口同聲表示是船上劣食，Nicole說：「喺船上面，每日最恐懼嘅時間就係放飯，意粉冇味、黑豆同飯又好似唔熟咁。」

到達熱帶雨林後，攝製隊在兩名配備了刀的導遊兼保安陪同下進入雨林區。Tony表示亞馬遜叢林危機重重︰「有豹、小鱷魚，同埋好多有危險性嘅野生動物，所以要有槍同刀傍身，同埋要有保安保護住先可以行入去，亦唔可以亂摸嘢。今次拍攝困難重重，單係落雨都落到我懷疑人生。真係好灰，日日落雨又冇陽光，拍嘢會比較差，唯有當係風格。」雖然如此，Tony笑言值得，皆因走訪亞馬遜是他等了足足18年的夢。他說︰「當年入行，第一個諗住做但做唔成嘅旅遊節目就係亞馬遜。嗰時嘅構想係我着住皮褸、孭住背囊、攞住火把尋找古代文明之源，順便尋寶，呢件事冇準備一世都預備咗大半世。今次行程大開眼界，沿途見識到巨型蜘蛛同蜘蛛網、有毒牛娃、比人更高嘅樹木板根，仲有大量螞蟻窩。導遊向我哋傳授好多叢林智慧，有一種螞蟻搓碎之後可以做驅蚊劑；如果冇水，有啲樹嘅樹根係可以攞水嚟飲，但係要靠一樣嘢去辨識。」Tony預告會與JB齊齊跳入亞馬遜河︰「要無視食人魚同其他不知名生物，喺度扮享受游水。」

（即時娛樂）