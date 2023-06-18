宥勝認性騷擾女工作人員道歉 林心如震驚瞪眼：合作時沒有不舒服 (22:28)

台灣近期「#Me too」事件持續延燒，不少人發聲公開自身過往被性騷擾的經歷。台劇《犀利人妻》41歲男星宥勝被兩名公司前女性工作人員爆料曾被他胸襲、環抱、解開內衣等性騷擾行為，重挫宥勝一向好丈夫及好爸爸的形象。宥勝在事件曝光後火速在社交網發文道歉，表示：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

有受害人向傳媒表示宥勝發道歉聲明後，她收到宥勝傳來的道歉訊息，對方提到：「其實我自己也被性侵過，我能懂那種世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感。」他為個人的衝動道歉，指這麼多年來，每次看到性騷擾的新聞都很痛苦：「一方面是想到你們，一方面是想到我總有一天會像這些人一樣受到懲罰，這一天終於來了。」該受害人認為宥勝所說曾被性侵是兩回事：「不能因為你曾經受到什麼樣的遭遇就這樣，有點是為了解釋而解釋。」她希望大家能夠重視，遇到這種狀況要勇敢說出來並反抗。

林心如曾與宥勝合演劇集《她們創業的那些鳥事》，她今日在台灣出席節目《光開門就很忙了》記者會，聽聞宥勝捲入性騷擾事件，她瞪大眼睛面露震驚表情，表示與對方不是很熟：「之前在《她》劇他跟陳意涵的戲比較多，但我們合作過程沒有任何不舒服的地方，之前沒有聽過這樣的事情。」林心如自言沒有遇過性騷擾的事，工作結束就回家。她心中有界線，如果有遇到不舒服的事不會容忍，呼籲每個人都有說「不」的權力。

（即時娛樂）