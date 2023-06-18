周奕瑋受疫情影響冰封旅遊節目主持3年 阿Q角度當回氣 (23:33)

播映中周奕瑋（Jarvis）主持新一輯《周遊關西》原本是2020年拍攝，但疫情爆發各地封關令他陣腳大亂，今年終於完成拍攝並跟觀眾見面。Jarvis坦言拍攝上有難度：「因為封關前，度了的得意嘢已經沒有，有些店舖也消失了，首輯《周遊關西》只介紹京都及大阪，刻意留一手想開第二輯介紹關西其他地方，大家已餓了幾年，今次除介紹和歌山、奈良，還會加碼再介紹京都及大阪。」他坦言當知道節目重啟，第一個反應不是開心，而是很大壓力，他說：「其實我做一個旅遊節目會死好多腦細胞，每次都當一個考試，今次考題更難，封關幾年我去不到關西，不知網上資訊有沒有伏，又未親身去玩去試過，比上幾輯更有難度，今次更決定玩超深度遊。」

封關對Jarvis的工作確有重大影響，但當所有人覺得封關令他不能拍旅遊好慘，他卻不是這樣想：「如沒有疫情繼續拍，我始終覺得旅遊節目主持有壽命，除觀眾會睇到厭，素材也有限，很多資訊都可在網上找到，真的很難。封關確影響了收入，不過冰封了旅遊節目主持生涯，就當作讓自己回氣，阿Q角度來看也不壞，學習樂觀面對，怨天尤人對自己也不好。」

Jarvis直言自知演技差，主力從來都是主持節目，十分享受過程。他於《萬千星輝頒獎典禮2022》獨挑大樑擔任司儀表現獲激讚，到日本拍節目《請1日假去旅行》及《周遊關西》更與總經理曾志偉一齊飛，被冠以「愛將」之名。Jarvis解釋：「之前兩次都只是同機，是美麗誤會，到日本合作拍節目《限定Super遊》反而不同機，我覺得志偉哥睇重好多人，畀好多機會不同類型的人，他是很有慧眼的人，知道藝人特質，放到一個適合的地方發光發亮，一定不止我，我知道他畀好多機會我，真的很多謝他，但一定不是特別被睇重。」

（即時娛樂）