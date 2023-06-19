Bruno Mars首爾開騷 GD Blackpink BTS霸靚位惹爭議 (17:23)

《九尾狐傳》男星李棟旭也是座上客。（網上圖片）

美國唱作男歌手Bruno Mars本月17及18日在韓國首爾蠶室奧林匹克競技場舉行兩場演唱會，吸引共10萬觀眾捧場，當中不乏人氣韓星，包括《黑暗榮耀》宋慧喬、BigBang隊長G-Dragon（GD）、《明天》李洙赫、《梨泰院Class》朴敘俊、防彈少年團（BTS）成員V與RM、Blackpink的Jennie、Rose及Lisa，後者與《雲畫的月光》朴寶劍結伴現身，少女時代成員秀英則與男友兼《浪漫速成班》鄭敬淏拍拖睇騷，還有EXO、Seventeen、Red Velvet、IVE、LE SSERAFIM成員往朝聖，台上台下皆星光熠熠。

有網民指Bruno Mars演唱會一票難求，韓星卻「霸佔」前排最佳位置，批評藝人有「特權」。據悉韓國一般演唱會向藝人提供「招待票」，位置通常在中後排，但今次「招待票」全是前排位置，據報GD與李洙赫均坐在第一行。

主辦方「現代信用卡」表示「招待票」是Bruno Mars方面送給相熟朋友，經理人公司及贊助商亦有向主辦方購票，澄清沒邀請藝人睇騷，稱Bruno Mars人氣高企，吸引韓星關注才引發事件。

韓媒引述網上討論區帖文指，宋慧喬購買Bruno Mars演唱會6張連位門票，請好友睇騷。

（即時娛樂）