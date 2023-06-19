MC口花花撩陳蕾兼趁機邀歌 Tim獲妻女應援打氣 (17:17)

樂隊Dear Jane、陳蕾和張天賦（MC），昨晚（18日）父親節於亞洲國際博覽館為音樂會演出。Dear Jane獻唱多首hit歌打頭陣，炒熱氣氛，主音黃天翱（Tim）和結他手翁厚樑（Howie），見到觀眾揮動鴨仔打氣棒，笑指是有史以來最可愛觀眾。當他們唱出《到底發生什麼事》時，全場大合唱，低音結他手伍漢邦（Jackal）被觀眾聲浪嚇到：「好似去了Dear Jane演唱會一樣呀。」Dear Jane及後聯同陳蕾和MC合唱《哪裡只得我共你》，氣氛high爆。

適逢父親節，眾歌手祝所有父親及已為人父的Tim父親節快樂，鏡頭即時影住台下Tim太太楊洛婷和女兒Tanya，Tanya高舉自畫應援牌，幫爸爸打氣，場面溫馨。MC被取笑成為過場環節的MC（主持），期間他又向陳蕾口花花，笑言：「我們剛剛出場的煙火（效果）很靚，就像你一樣。」搞到陳蕾不懂反應接不下去，並笑指MC：「你說話帶住無限祝福。」

陳蕾獻唱了多首代表作，還與MC合唱《相信一切是最好的安排》和《小心地滑》，觀眾反應熱烈。MC不忘向陳蕾𢱑歌：「我覺得這個時間，應該要再同你𢱑多一首歌，不如寫首合唱歌。」陳蕾笑說：「那就找徐浩幫忙寫歌，我們在此立誓。」

最後MC壓軸演出，一口氣演繹《花海》、《老派約會之必要》、《第二人格》、《記憶棉》、《反對無效》及《時候不早》等歌曲，唱《反》曲時還安排Kiss Cam環節與歌迷互動，不少情侶被拍到時都大方接吻，最後MC以一曲《世一》為音樂會劃上句號。

（即時娛樂）