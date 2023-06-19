遭黃子佼指涉毒 大S小S：對所有不實指控保留法律追訴權 (18:17)

大S和小S在社交平台回應黃子佼的指控，強調指控不實、深感遺憾。（資料圖片/Ig截圖）

台灣藝人黃子佼被爆涉性騷擾及涉騙女生影裸照，事件震驚台灣演藝界。黃子佼事後在社交平台拍片承認事件，其間他還以「毀滅性」方式爆料，聲稱多位圈中人如大S（徐熙媛）﹑小S（徐熙娣）等涉不良嗜好。

影片中黃子佼提到曾被大S（徐熙媛）和小S（徐熙娣）強迫一起吸毒，他表示兩姊妹給他的人生帶來重要一課，當時他和兩姊妹到韓國玩，那時大S和具俊曄交住，黃子佼在片中說「他們就在飯店一起嗑藥，我非常不想，身邊的朋友包含阿雅、范曉萱等都知道，我被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂！且光頭（具俊曄）很大隻，當時把我抱進浴室，讓我不得不一起吸毒。」

大S和小S今午（19日）透過經理人，共同在社交平台發聲明回應事件，強調指控不實及深感遺憾：「熙媛和熙娣對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾。」

聲明指出，周刊當年指控兩姊妹涉吸毒一事，大S根本不在現場，而且法院已於2004年判周刊敗訴，透過司法還大S清白，聲明又指大S心臟不好，根本無法與不能接觸﹑使用毒品。

具俊曄曾於2009年在韓國主動提告媒體，並公開於記者會上表明堅決不碰毒的立場，並請傳媒不要因為他在夜店工作，就三番兩次指控他（具俊曄）吸毒。

兩姊妹念在過去多年情誼，加上黃子佼目前人在醫院急救，對於所有不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身權益，同時也請黃子佼保重身體，孩子還小，老婆還年輕，人生還是有盼望，籲他以家庭為重並祝他早日康復。

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（即時娛樂）