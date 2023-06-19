《職業特工隊7》今晚羅馬首映 湯告魯斯親切派心 (18:34)

湯告魯斯昨日已抵達意大利羅馬，大批影迷聞風而至，在其下榻的酒店門外守候。（路透社/網上圖片）

《職業特工隊》系列第7集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission : Impossible - Dead Reckoning - Part One）下月才正式上映，據報今晚將會在意大利羅馬舉行世界首映禮，男主角湯告魯斯（Tom Cruise）已抵達當地，接受傳媒訪問之外，不少影迷得悉他下榻哈塞拉羅馬酒店，到門外守候。從網上流傳片段所見，湯告魯斯現身時親切向影迷揮手，又走近一名身穿《壯志凌雲》T恤的男童，為他在T恤上簽名，登上座駕離開，還不忘做出心心手勢。

《職業特工隊：死亡清算上集》由基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）執導，除了湯告魯斯，還有西蒙柏奇（Simon Pegg）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）等參演。該片可說多災多難，2020年2月在意大利威尼斯取景，撞正新冠疫情爆發，首當其衝受到影響，其後轉到英國取景，同年下半年才返回意大利繼續拍攝，由開鏡到上映，歷時超過3年。新一集講述伊頓亨特（湯告魯斯飾）和隊友捲入歷來最危險任務。某種威脅人類存亡的新武器即將落入邪惡分子手中，伊頓和隊友必須及時攔截，才可免全球陷於災難。

（即時娛樂）