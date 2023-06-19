節目巡禮｜張振朗孭飛兩劇兩綜藝 蔡思貝下半年冇劇出 (19:47)

《2023 TVB年中節目巡禮》今天（19日）於灣仔會展舉行，無綫派出「4帝3后」亮相，包括：陳豪、陳展鵬、馬國明、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝和江美儀，同場還有蕭正楠、張振朗、龔嘉欣、劉佩玥、劉穎璇、袁偉豪、張曦雯及郭柏妍等多位當家小生花旦，近百藝人出席盛會，向現場廣告客戶推介下半年節目。8套新劇中，陳豪、張振朗、劉穎鏇及無綫「新抱仔」王敏奕各佔兩劇，成為男、女藝人之冠。

無綫在巡禮上重點推介8套王牌劇集，包括：《破毒強人》、《異空感應》、《奪命提示》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《香港人在北京》、《旁觀者》及《新聞女王》；綜藝方面則有：《貝遊歐洲》、《歐洲鐵騎遊》、《約埋班Friend去旅行》、《尋找世界另一個我》、 《北上搵食團》、《日本限定Super遊》、《日本18種住法》、《國際中華小姐競選2023》、《香港重案》、《肥媽李鼎2》及《中年好聲音2》等。

陳豪、張振朗、劉穎鏇和王敏奕各佔兩劇，成為男、女藝人之冠，張振朗同時還有兩個綜藝節目在手，劉穎鏇在大合照企位也明顯升呢，與獲無綫力捧的蔡潔升上第一行，相反龔嘉欣則靠邊企。視后蔡思貝下半年未有劇集，只有一個旅遊節目《貝遊歐洲》；約滿無綫的周柏豪，雖然是《旁觀者》男主角，但在宣傳片甚少鏡頭，變由王敏奕孭飛。

（即時娛樂）