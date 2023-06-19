周遊關西｜周奕瑋再大開食界 品嘗超厚切炸豬扒 食到手攰 (20:48)

由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》，今晚（19日）播出的一集，Jarvis為觀眾推介大阪心齋橋最新必去地方。Jarvis介紹最新的固力果隱藏打卡位，除了可以避開人潮，旁邊還有藥妝店可以閒逛。

之後Jarvis再度大開食界，分別品嘗爆多蟹肉的蟹饅頭、蟹肉雪糕及龍蝦沾麵等，當中以炸豬扒專門店最為吸引，該店以罕有的豬肋肉為食材，每塊炸豬扒厚度均超過5cm，Jarvis即場拿間尺驗證！Jarvis品嘗過後大讚肉質又滑又腍，並笑言食到好攰：「每次夾起塊豬扒，我都覺得隻手指好攰，因為真係好重！」

接着Jarvis轉戰新寵地點—淡路島，首先挑戰登頂高度達298米的明石海峽大橋，登橋前要先行10層樓梯，穿好安全裝備的Jarvis行到喘氣；Jarvis再搭升降機上98樓行上橋頂，並被眼前風景震撼，Jarvis說：「好感動，好值得上嚟！」

淡路島又名動漫島，皆因島上有不少動漫主題樂園，Jarvis選擇哥斯拉主題園區，場內除了有不同模型供遊客打卡及有射擊遊戲外，Jarvis玩飛索衝進巨型哥斯拉模型口中。最後Jarvis去到馳名Pancake店，朝聖日版「天國的階梯」，日落加上無敵大海景，最適合打卡。

（即時娛樂）