AK借新歌提醒不忘初心 鍾情日本文化 MV東「型」味濃 (21:43)

看著直白歌詞與Rap詞，就如AK的率直的個性，一針見血說出重點。（大會提供）

AK鍾情日本文化，過去作品如《黑之呼吸》、《虎道門》和《信之卷》等，充滿濃厚日本風味，今次《Keep Rollin'》亦不例外。（大會提供）

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）相隔逾1年，推出單曲《Keep Rollin'》，提醒自己對音樂與舞蹈的熱愛與初心之餘，MV加入大量日本元素，將最愛的景物共冶一爐，是最個人化與型格的一次製作。

這次推出《Keep Rollin'》，AK與徐浩共同作曲，並由Oscar填詞，好兄弟楊樂文（Lokman）及王智德（Alton）填Rap詞。這個班底已多次合作，今次在《Keep Rollin'》中，愈能將AK喜歡及想表達的聚合在一起，特別是歌詞方面，完全道出了AK的心聲。

AK分享歌曲內容道：「周遭有太多『想我好』的聲音，令人有時忘記自己真正喜歡的音樂、喜歡的舞蹈。不因為別人的說話而背棄所愛事物，挺直腰板、看清內心繼續向前滾動，就是Keep Rolling。學懂拒絕是成長重要一課，與其說是對身旁人的控訴，更是對自己的提醒。」

至於Rap詞方面找來Lokman與Alton幫手，AK對於兩位兄弟高度信任，他說：「因為今次自己有份參與創作，一開始已經找他們幫手參與想法，因為《虎道門》和《Rebound》，絕對相信他們寫Rap詞能力，好開心可以和他們一齊玩，連同作詞人Oscar溝通完成。」看著直白歌詞與Rap詞，就如AK的率直的個性，一針見血說出重點，但可有擔心令人誤解而得罪大眾嗎？AK直截了當道：「如果要誤會，再解釋都是誤會。」

AK鍾情日本文化，過去作品如《黑之呼吸》、《虎道門》和《信之卷》等，充滿濃厚日本風味，今次《Keep Rollin'》亦不例外，特別是在MV中，場景上加入日本庭園、鳥居、提燈、茶道等元素，服飾上亦穿上不同的羽織（日本和服外套），型格十足。

另外不得不提的是赤膊造型，予人耳目一新，AK坦言對日本文化情有獨鍾，說：「自己好鍾意日本文化，好想將這個主題放在自己身上，例如場景方面，因為想呈現日本空間感，盡量找一些代表到日本建築物及擺設與道具，至於赤膊造型，是和導演構思出來，覺得好有型！」

（即時娛樂）