吳偉豪25歲生日工作中度過 獲馬德鐘讚演技成熟超班 (16:53)

吳偉豪獲馬神讚演技成熟及有進步，令他刮目相看，壽星仔聞言受寵若驚。（鍾一虹攝）

馬德鐘（馬神）、吳偉豪、蔣家旻、江嘉敏今天（20）為劇集《非常檢控觀》 開工，今天是吳偉豪的25歲生日，雖然要在工作中度過，但他收到兩個生日蛋糕，又獲程可為送擁抱、蔣家旻及江嘉敏贈飛吻，艷福不淺。

吳偉豪表示入行多年，都在工作中過生日，馬神指生日開工代表好意頭，祝福他保持傳統，可望做最年輕視帝破古天樂記錄，馬神說：「我們合作過3次，拍《跳躍生命線》，他連兩句對白都記不到，第2部《絕種好男人》已好很多，今部劇表現出色和成熟、令我刮目相看，直情超班！」

吳偉豪受寵若驚說：「我都是盡力做好本分，有機會與很多好演員合作壓力好大，現在還被送高帽，有點驚，不過我與馬神因合作變得更熟悉。」他打算收工後回家與家人慶祝，笑說：「大強（爸爸）在家等我！父母養大我好辛苦，生日當然要跟他們慶祝，日前我病了，父親節未能與家人外出食飯，要趁今日慶祝，爸爸最近身體OK，工作比我更忙，祝他更上一層樓。」

蔣家旻與江嘉敏笑言名字發音相近，經常被工作人員認錯，2人曾於2、3部劇合作，但未有正式對手戲，家旻稱劇中主要跟馬神和李成昌合作，而且角色沉重，專與人玩心理戰，笑言承接《美麗戰場》中「反骨琪」角色，再做奸角。

江嘉敏笑言該劇拍攝如火如荼，自己只開過幾天工，相信要包尾收工，可能跟其所演的心理學家角色有關：「我今次拍劇好孤單，同場的人只見一次就消失，合作的演員未熟絡就不見了。」

（即時娛樂）